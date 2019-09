NO TIENEN RAZÓN QUIENES RETRASAN AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA, AFIRMA AMLO

Los amparos contra las obras del aeropuerto en Santa Lucía y el proyecto de rehabilitación del lago de Texcoco sí están afectando los planes de su gobierno, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pese a que en reiteradas ocasiones afirmó que no habría problema y que las obras terminarían en la fecha que prometió en 2021, hoy reconoció que sí hay una afectación.

“Estamos esperando que el Poder Judicial resuelva, ya se han desechado algunos amparos porque no tienen fundamento, es propaganda, es retrasar la obra”.

“¡Sí nos están afectando! También hay que decirlo para que cada quien asuma su responsabilidad, porque nos demoran los trabajos de Santa Lucía y del lago Nabor Carrillo”, dijo en conferencia matutina.

“Los amparos de Texcoco se van a resolver pronto, no tienen razón, es un asunto de nuestros adversarios; un capricho de Claudio X. González y su grupo, no estoy inventando nada, ellos mismos lo sostienen, están en su derecho de expresarse, de manifestarse, de oponerse, nada más que no tienen razón”, destacó.