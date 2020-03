No voy a renunciar y no tengo conflicto de interés, aseguro Romo

Tras revelarse que el jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, estaría implicado en presuntos daños al medio ambiente, en conferencia de prensa conjunta con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró este martes que no renunciará, e indicó que no tiene ningún conflicto de interés

“Por supuesto que no voy a renunciar y no tengo conflictos de interés en el medio ambiente. Nunca hemos tenido problemas. Tenemos 8 cenotes en custodia. No tenemos un problema ambiental”, afirmó Alfonso Romo.

Y es que de acuerdo con una investigación periodística publicada el lunes, Enerall, la empresa que Alfonso Romo fundó y dirigió hasta que asumió como funcionario en 2018, explotó agua subterránea en la Península de Yucatán e incurrió en múltiples ilegalidades.

El reportaje “Un cacique del agua en el paraíso maya”, realizado por la plataforma Connectas con apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) y diversos medios, señaló que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investigó un megaproyecto de fertilización de Enerall en abril de 2018.

La investigación señala a la empresa como la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola en la Península de Yucatán al acumular 15,000 hectáreas en una década, lo que pudo ocasionar daños a la selva maya, según el reportaje.¡