NOS FUE MUY BIEN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, ASEGURA GOBERNADOR

“Nos fue muy bien en la Cámara de Diputados; nos reunimos con todos los coordinadores parlamentarios. Siempre plantearemos con firmeza y con claridad nuestras gestiones, nuestras demandas reales, genuinas, a favor del Estado”, manifestó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, al hacer un breve balance sobre su visita a uno de los cuerpos colegiados más importantes de nuestro país.

En improvisada rueda de prensa, luego de inaugurar las oficinas delegaciones del Infonavit en la entidad, aseguró hay compromiso fehaciente y claro del próximo Presidente de México con Campeche, “y por lo cual, nosotros, la plena convicción y la plena confianza de que va a cumplir todos y cada uno de los compromisos con Campeche”.

-Estoy verdaderamente contento, nos fue muy bien en la Cámara de Diputados, nos reunimos con todos los coordinadores parlamentarios –reiteró y apunto que la política es buna, suma y construye.

-Lo que hay son políticos malos, pero la política es buena y ayer tuve la oportunidad de reunirme con todos los coordinadores parlamentarios, con los diputados de Campeche, trabajando en un solo objetivo: Campeche, en gestión y recursos para el Estado.

Destacó presentó los proyectos de inversión e infraestructura que dejamos con claridad en la Cámara de Diputados y habremos de cerrar fuerte con quien ha sido el Presidente que más ha apoyado a Campeche y que inauguramos obras que le cambian el rostro a nuestra entidad y agregó ahora iniciará una nueva etapa con la próxima administración federal y lo hará “con buen ánimo, un ánimo de colaboración, de trabajo, de respeto, de mucho compromiso con Campeche”.

Enfatizó que si con Presidente Peña Nieto a Campeche le fue muy bien, no tiene la menor duda que con el próximo Jefe de la Nación, “nos va a ir muy bien”.

En una clara muestra de su excelente estado de ánimo, Moreno Cárdenas hizo una apuesta a los periodistas que cubren sus eventos: vean cómo le va a ir a Campeche en el Presupuesto y ahí me dicen… tienen un Gobernador que trabaja y ya me dijeron por ahí, todavía no sé, que nos va a ir muy bien en el Presupuesto, así que estoy muy contento y van a haber buenas obras para los campechanos”.

-Nos ha ido muy bien en la gestión; he tenido una reunión de trabajo permanente con quienes serán los próximos titulares del Gabinete, con el Secretario de Hacienda, con la Secretaria de Energía. Siempre he dicho que lo cortés no quita lo valiente ni lo valiente quita lo cortés; es un tema de trabajo, es un tema de equipo, los campechanos queremos que al gobierno que inicia le vaya bien –afirmó.

-Siempre plantearemos con firmeza y con claridad nuestras gestiones, nuestras demandas reales, genuinas, a favor del Estado. Hay un compromiso fehaciente y claro del próximo Presidente de México con Campeche y por lo cual tenemos la plena convicción y la plena confianza de que el próximo Presidente de México va a cumplir todos y cada uno de sus compromisos con Campeche.

Finalmente, sobre la prioridad de los proyectos presentados, aunque indicó todos lo son, citó el tema de la inversión en Puertos.

-Está aquí la mayor oportunidad de detonar, una vez más, nuestro sector energético, vincularlo al desarrollo energético, al desarrollo turístico, al crecimiento y los puertos, en Seybaplaya y en Carmen, son muy importantes, entonces, estamos presentando proyectos.