“Nos vino como anillo al dedo”: AMLO ante la pandemia del COVID-19

En la conferencia que ofrece todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que tiene confianza en que el país saldrá adelante y más fortalecido de lo que considera una crisis pasajera en la economía y el sector salud ocasionada por la pandemia del COVID-19.

“Vamos a salir adelante, ayer use por primera vez el término crisis transitoria… esto no va a tardar y vamos a salir fortalecidos. Y vamos a salir fortalecidos porque no nos van hacer cambiar, en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país, por eso vamos a salir fortalecidos, ósea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación” expresó AMLO.