¡80 FALSAS ALARMAS REGISTRÓ CRUZ ROJA EN CARNAVAL!

La Coordinación Local de Socorro de la Cruz Roja Mexicana, delegación Campeche, informó que durante las fiestas carnestolendas que se realizaron del 20 al 28 de febrero, la benemérita institución registro cuatro muertes y recibió 80 falsas alarmas.

En conferencia de prensa, Raúl Pérez Buenfil y Fernando Pérez Mendoza, coordinador y subcoordinador local de Socorro de la Cruz Roja informaron lo anterior e indicaron que un total de 128 servicios en esos días, de los que 44 fueron efectivos y 80, no, así como cuatro decesos, que no se dieron dentro de los eventos.

-Esos fueron los servicios cubiertos a la ciudadanía externo a lo que es el carnaval, fue un operativo y contamos con cinco unidades, cuatro ambulancias y una de rescate. Fueron servicios a la ciudadanía –puntualizó y añadió que en las actividades carnestolendas, las acciones fueron las siguientes:

En el Foro dos atenciones; el día 20, cuatro servicios efectivos; el 21, tres efectivos y seis que fueron falsas alarmas; 22, cinco efectivos y siete falsas notificaciones y un deceso. El día 23, dos y ocho; 24, seis y ocho; 25, cinco y quince no efectivos y un deceso.

El 26, 5 y dieciocho; al día siguiente, 27, seis y diez; el martes de pintadera, ocho y 4 no efectivos, más no decesos. Precisó que los no efectivos son falsas alarmas, personas que no ameritan traslado y son lesiones levas, y personas por presión arterial descompensada y 13 se negaron a recibir atención.