94 POR CIENTO DE ESTUDIANTES, PREINSCRITOS EN LÍNEA: SEDUC

Con una captación total de 17 mil 270 alumnos registrados durante los cuatro periodo oficiales comprendidos del 1° al 15 de febrero, lo que representa el 94 por ciento del total de la matrícula proyectada a preinscribir por esta modalidad, la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (SEDUC) dio a conocer los resultados de las “Preinscripciones en Línea” del ciclo escolar 2017- 2018, mismas que se desarrollaron con gran éxito.

En conferencia de prensa encabezada por el titular de la SEDUC, Ricardo Medina Farfán, en la que dio a conocer los pormenores de este proceso, detalló en el “Periodo de Hermanos” se realizó el registro de cuatro mil 589 aspirantes; 114 en el “Periodo Hijo de Trabajadores”; 11 mil 133 en el “Periodo Zona de Influencia”; y por último, en el “Periodo General” se hizo la preinscripción de mil 326 alumnos.

Estas cifras -refirió el funcionario estatal- dan cuenta del óptimo rendimiento de este ágil y novedoso sistema, que -señaló- también se lograron gracias a la participación oportuna de los padres de familia, alcanzando la atención del 94.9 por ciento de la matrícula proyectada de 18 mil 198 aspirantes de nuevo ingreso a atender por esta vía.

En este sentido precisó que para aquellos padres o tutores que por algún motivo en los periodos oficiales no realizaron el pre-registro, la SEDUC ha habilitado el “Periodo de No Preinscritos”, para darles una oportunidad de cumplir con el procedimiento; durante este lapso de tiempo, el sistema permitirá recibir las solicitudes de quienes no han concretado su proceso y analizar cada caso de forma particular.

“El sistema le permitirá en este periodo que va del 16 al 24 de febrero, a los padres de familia o tutores, seleccionar tres opciones de centros educativos de su preferencia, realizar el llenado de la ficha de registro, y permitirá a la Secretaría analizar de manera particular sus solicitudes, y en su caso, determinar su situación” explicó.

Del mismo modo, Medina Farfán, recalcó se cuenta con capacidad instalada para que ningún niño se quede sin estudiar en las cabeceras municipales participantes en el proceso en línea y especificó se cuenta con cuatro mil 443 lugares disponibles: 740 en preescolar, dos mil 639 en primaria y mil 264 en secundaria.

Dentro de las escuelas con espacios disponibles dijo se encuentran en Ciudad del Carmen la “Niño Artillero, “Maestros Carmelitas”, “Benito Juárez” entre otras; en tanto que en Campeche se cuenta con espacios en primarias como la “Justo Sierra Méndez”, en la “Presidente Ruiz Cortines”, y en secundarias como la 1, 17, 27 y 28.

Por último precisó que en los periodos oficiales se realizó la atención de: nueve mil 741 personas por el chat de la página oficial; mil 904 conversaciones vía Whatsapp; 414 llamadas; mil 689 personas atendidas en los módulos de atención habilitados; se enviaron además siete mil 465 mails con los folios registrados por los tutores, se recibieron además 13 para despejar dudas; y se realizó el envío de cinco mil 437 mensajes de texto.

El secretario de Educación estuvo acompañado en esta conferencia de prensa por el jefe del departamento Registro y Certificación de la SEDUC, Alejandro Gallegos Valdez; el director de Planeación, Juan Manuel Alcocer Martínez; y Manuel Flores, jefe del departamento de Programa de Control y Gestión.