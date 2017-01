Campeche “API SÓLO CUMPLE CON LEY DE PUERTOS”

Alejandro Manzanilla Casanova, director de la Administración Portuaria Integral (API) de Campeche, aseguró que lo único que hace la dependencia a su cargo cumple con la Ley de Puertos y los trámites que se deben llevar ante Capitanía y no hay trámite adicional que estén imponiendo a los industriales pesqueros. Asimismo, informó que en breve se reunirá con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpes), Francisco Márquez Zapata, para tratar todos los asuntos que son de interés de este sector productivo y que tienen que ver con la API. En improvisada rueda de prensa, respondió a los señalamientos y acusaciones que ha hecho el dirigente de los industriales pesqueros en Campeche, Francisco Márquez Zapata, quien ha acusado trabas burocráticas y cobros excesivos, e indicó que en el tema de los cobros, hay que recordar que lo que se tiene es una concesión federal y que las tarifas las asigna la SCT, que son las que se aplican. -Y como apoyo a este sector, a través de la Junta de Consejo hemos autorizado una tarifa única y es la más baja en todo el país, para embarcaciones pesqueras, de 57.57 pesos diarios, la más baja, tarifa establecida. Ahora, sobre trámites, eso al final es Capitanía de Puerto la que tiene que exigir esas documentaciones y nosotros lo único que procuramos es que, con nuestra nueva administración, hemos trabajado de manera coordinada con Marina Mercante. -Seguimos las instrucciones que Capitanía que forma parte de Marina Mercante, cumpla su trabajo; los avisos de arribo y demás los tienen que hacer ante Capitanía, para que podamos saber que va a llegar una embarcación y, certificados de no adeudo, tiene que cumplir con la tarifas que señalamos, para poder firmar, y las embarcaciones puedan salir. -El tema aquí va más que por usos y costumbres no se llevaban estos trámites, que al final no los pone la administración estatal, son trámites que se tienen de la concesión federal; lo que hacemos es administrar la concesión federal. La norma la dicta la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, no podemos hacer nuestras normas, es aplicación lo mismo que del reglamento interno, que recibimos. A pregunta expresa sobre si se pueden hacer modificaciones, dijo que es posible y que han pedido a la Canainpes les diga cuáles son sus inconformidades y solucionar sin ningún problema en cuestiones de reglamento. -Vamos a tener una reunión próximamente en cuanto a eso, les hemos pedido nos digan cuales son esas peticiones, siempre y cuando se cumpla con el tema de seguridad porque es lo primordial y cumplir con el marco de la ley, estamos dispuestos a hacer esas modificaciones. Quedamos en que esta misma semana nos reuniríamos solo falta fijar hora, concluyó.