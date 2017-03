ARMADORES APROVECHAN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE NAVÍOS

Industriales pesqueros han aprovechado el programa de modernización de embarcaciones con que cuenta el Gobierno Federal, y lo utiliza en las áreas de la embarcación que requieren atención, comentó Francisco Márquez Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpes) delegación Campeche.

En breve entrevista, el dirigente pesquero señaló ha venido operando desde hace tres o cuatro años, y funciona. Añadió que se han modernizado entre 70 y 80 embarcaciones camaroneras y aclaró que esto no quiere decir que en ese porcentaje están completamente modernizadas ese número de navíos.

-No podemos hablar de eso porque en ocasiones fueron la propela, el motor, equipo de pesca los que se modernizan; son partes de la embarcación. Se han modernizado artes pero no podemos decir que el 75 por ciento se modernizaron porque al final no es la modernización como tal sino solo pueden ser las artes de pesca o el equipo electrónico, dependiendo de lo que requiera el barco.

Indicó que es posible que solo el diez por ciento de la flota camaronera haya podido llegar al casco o motor del barco, “que eso sí sería una verdadera modernización, por los altos costos, pues el dólar se puso muy alto”.

-No es crédito, son aportaciones 50-50 y te dan hasta un millón de pesos, y el armador tiene que poner el otro millón de pesos, señaló.