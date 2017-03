AÚN ANALIZARÁN SOLICITUD DE CRÉDITO DE COMUNA CARMELITA

Hasta no conocer el contenido total de la solicitud que hizo el ayuntamiento de El Carmen para contratar deuda por más de 315 millones de pesos, no se puede definir si será negativo autorizarlo, manifestó la diputada Laura Baqueiro Ramos, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Convencionalidad.

En breve entrevista en las oficinas del Poder Legislativo, sobre la viabilidad de contratar una deuda para pagar otra, Baqueiro Ramos comentó sería aventurado de su parte responder esa pregunta porque “no he leído la iniciativa, la van a turnar todavía a las Comisiones, tanto de Puntos Constitucionales como la de Finanzas para hacer un análisis en qué consiste este endeudamiento o esta deuda que quiere adquirir nuevamente el Ayuntamiento”.

-Lo único que pude captar cuando se leyó la iniciativa, es que quiere el mismo recurso que debe, para pagar otra deuda para poder tener menos intereses, lo que me hizo un poco de “ruido” es que quieren ampliar el periodo, en lugar de diez años, 20 años y eso lo queremos analizar por lo que sería muy aventurado dar una opinión en ese aspecto.

-Hay que tener todos los elementos para poder dar una opinión, reiteró.

¿Los bancos dan recursos, una deuda para cubrir otra?, se le cuestionó.

-El Banco de repente se refinancia cuando tienes una deuda y tus intereses o los pagos son muy fuertes y no puedes con ellos, sí, hay casas financieras que sí te reestructuran el proyecto, no sé si es una reestructura u otro financiamiento diferente y es lo que hay que analizar. Vamos a tomar la mejor decisión para el municipio de Carmen y no afectar a la población pues sabemos que están pasando por momentos muy difíciles, finalizó.