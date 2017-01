AUSTERIDAD DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN: EDGAR HERNÁNDEZ

Desde el inicio de la administración he dado instrucciones a los titulares para conducirse con la mayor austeridad, indicó el alcalde Edgar Hernández Hernández, quien dijo que esto es ante la difícil situación económica que enfrenta la entidad, y aseguró que siete de cada diez pesos se destinan a obras y servicios públicos y aseguró se ha apretado el cinturón en el gasto corriente y se reduzcan y acoten.

Indicó que en el caso de los combustibles se busca utilizarlos para los servicios públicos y la obra pública pero también tiene que ver con la atención a los ciudadanos, entre las que entran Cultura, Secretaría del Ayuntamiento y la misma administración pues pidió no olvidar que el ayuntamiento es la autoridad más cercana al ciudadano y atiende muchos temas.

A pregunta expresa de si habrá una reducción o más medidas de austeridad, recordó que desde un inicio decidieron no aumentar salarios a los primeros niveles, y continuarán así. Señaló que este no incremento salarial aunque no es significativo el ahorro “es un acto de solidaridad con los temas de austeridad” y puntualizó no habrá aumentos e indicó se paga lo aprobado por el Cabildo en cuando al ISR.

Por otra parte, sobre la cartelera del Carnaval, dijo que en las próximas horas el Comité correspondiente hará el anunció correspondiente y dijo que el atraso es porque los artistas tienen agenda de apariciones con diferentes foros y eso atrasó su creación, al tiempo que indicó que la inversión es de 9 millones de pesos, la misma que el año pasado.