BIPO YA ESTÁ EN LA SONDA DE CAMPECHE, ESPERA AUTORIZACIÓN

Luego de señalar que el director del Instituto Nacional de la Pesca le informó que el Barco de Investigación Pesquera (BIPO), ya se encuentra en la Sonda de Campeche, Francisco Márquez Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canaimpes), indicó que solo espera la autorización de la API en Seyplaya "para poder entrar", porque así es la regulación.

-Ya viene con un equipo especial que no tenía, así como las redes que requiere para empezar a operar y hacer la prospección de la zona.

-Tiene un equipo en cuarta dimensión para poder hacer un mapeo completo. El problema es que el decreto salió el 11 de octubre pasado y entro en vigor al día siguiente.

-El tercer artículo transitorio señala que es obligación de la Sagarpa, Semar y Pemex, junto con el Inapesca, decirle y darle las zonas en las que se le va a permitir hacer el análisis y el plazo se les venció el 12 de diciembre del 2016, precisó.

Puntualizó que a 90 días de su publicación, las Secretarías de Energía, De Economía y de Sagarpa no han publicado dónde va a poder realizar el mapeo.

Márquez Zapata dijo no encontrar la justificación por la que no puede trabajar ya, pues no hará trabajos de arrastre, sino tomar fotos al fondo marino.

-Ya llevamos 90 días y hasta el momento no se publica en el Diario Oficial de la Federación, las zonas en las que el BIPO podrá hacer el mapeo y nos está comiendo el tiempo. Aseguró siguen pensando que fue un Decreto a la ligera para decir que se ayuda a Campeche.

-No tiene Pemex, al día de hoy cómo pagarle a los campechanos lo que nos quitó. No solo nos quitó los 22 mi empleos, sino había 12 plantas camaroneras, 22 astilleros y 684 barcos camaroneros. Hoy quedan cinco plantas, dos astilleros y varaderos y 109 embarcaciobes. !Eso fue lo que hizo Pemex con nosotros!

Puntualizó que la producción cayó de 8 mil 733 toneladas a mil 583.

-No han podido ni siquiera dictaminar cuáles son las zonas a investigar y es alarmante la burocracia y la lentitud con la que el Gobierno Federal reacciona ante las consecuencias, finalizó.