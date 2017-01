BULLYING LABORAL EN SANNAFARM “VIDA NUEVA”

La empleada María Soledad Farfán Vázquez denunció que por bullying laboral, se vio obligada a abandonar su trabajo en el Sistema de Atención a Niños y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche “Vida Nueva”, por lo que presentó su queja forman ante Derechos Humanos.

Explicó que hizo del conocimiento a la autoridad correspondiente de que tuvo que abandonar su empleo en el SANNAFARM “Vida Nueva” por maltrato de parte de su compañera suplente Karina Cruz de Neari.

Dijo que le hizo saber a la encargada de cocina, Dalinda García Quintal de lo que sucedió, pero no tomó cartas en el asunto, por lo que fue necesario reportarlo a la contadora Rosa Aurelia Palma Sandoval, lo cual solo agravó su situación.

“El día 10 de enero, a las 11 horas, la encargada de cocina, Dalinda García Quintal me regañó y me maltrató diciéndome que la suplente trabajaba mejor que yo, a lo cual le contesté que ella hace más suplencias”, indicó.

Agregó que la molestia de García Quintal es por lo que se le había comentado a la contadora Rosa Aurelia, con quien la reportaron.

“Ante esa situación me tuve que retirar porque ya no podía soportar la situación, cuando yo tengo un hijo joven con discapacidad, por lo que no es justo que haya tenido que abandonar mi trabajo por maltrato”, aseveró.

“La verdad me hace falta el trabajo pues tengo que mantener a mi hijo, pero el bullying laboral que duró casi una semana, me obligó a retirarme porque ya era insoportable mi situación e incluso no me dejaron pasar a hablar con la directora del SANNAFARM, quien ni enterada está del caso”, agregó.