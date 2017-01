CAMPECHE NO ESCATIMARÁ EN COORDINACION DE SEGURIDAD NACIONAL: AMC

Campeche no escatimará nada para trabajar coordinadamente con los estados del país y el Gobierno de la República en materia de seguridad nacional, afirmó en entrevista el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, quien adelantó que en febrero próximo saldrá la licitación para la instalación del primer paquete de las mil cámaras de videovigilancia en el Estado y pidió a los adversarios no sacar raja política, porque no es correcto, pero sobre todo, porque lastima a los campechanos.

Dijo que precisamente en la instalación de la Comisión y Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, se asumió el compromiso de una comunicación permanente con el Gobierno de la Republica.

Indicó que se fijaron temas importantes, tal como los migrantes, derechos humanos y marco jurídico para que no se aplique la puerta giratoria ante los delitos, que tanto lastima a los ciudadanos.

En ese sentido, Moreno Cárdenas sostuvo que en materia de seguridad, su gobierno no escatimará nada para trabajar coordinadamente con todos los estados de la Republica y el Gobierno Federal.

“Creo firmemente que lo que beneficia al Estado, es el esquema de la coordinación, de la capacitación y por eso, presentaremos con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, los programas digitales y aplicaciones para que haya más cercanía con la gente, así como campañas de difusión del 911”, dijo.

Sobre el cambio de operaciones de C-4 al C-5, el Gobernador manifestó que para consolidarlo, en febrero próximo saldrá la licitación de la instalación del primer paquete de las mil cámaras de videovigilancia en el Estado.

Inclusive, aseguró que igualmente en febrero saldrá la licitación del nuevo Puente de la Unidad, con inversión de casi 2 mil millones de pesos, lo cual demuestra que el 2017, será un año de mucha gestión y permanente trabajo, pues también próximamente entregarán equipo de seguridad, patrullas y equipo para la Secretaría de Salud.

Respecto a las críticas mal intencionadas, Moreno Cárdenas se dijo respetuoso de las opiniones porque la crítica ayuda a ser mejores, pero pidió a los adversarios no sacar raja política, porque no es correcto, pero sobre todo, porque lastima a los campechanos.

“He presentado mi declaración patrimonial de conflicto de interés y fiscal, toda esa información está en la página de internet, yo no tengo negocios, soy político de toda la vida”, respondió.

Sin embargo, aprovechó para convocar a todos los partidos políticos a sumarse al trabajo por Campeche, porque hoy más que nunca se necesita unidad para que Campeche salga adelante, porque al final del camino hay que servir a los campechanos.

En cuanto a la propuesta de declarar a Campeche libre de transgénicos, el mandatario estatal consideró que se tiene que respetar la Ley, porque hay resoluciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Estamos del lado de la gente, de los productores y de que se respeten nuestras raíces y tradiciones indígenas, pero tampoco se puede estar en contra de la Ley, porque hay que acatar las resoluciones que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por el contrario trabajamos comprometidos para garantizar más inversión en el campo y la agroindustria”, expuso.

Finalmente, de las relaciones entre México y Estados Unidos y el TLCAN, Moreno Cárdenas consideró que la alianza beneficia a todos, y agregó que ante el actual panorama mundial, el Gobierno de Campeche deber redireccionar la política económica para buscar otros mercados y relaciones bilaterales con otros países, tanto de la Comunidad Europea como de las naciones que integran la franja del Pacifico.