CAMPECHE REQUIERE DE CORRALES DE ENGORDA: SDR

Carlos Castellot Cárdenas, subsecretario de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), aseguró que el hato bovino del estado de Campeche tiene un alto nivel de calidad en materia genética.

Entrevistado en sus oficinas, el funcionario estatal señaló que son pocos los ranchos de engorda que hay en la entidad y añadió que con el programa que realizó a Secretaría para el control de movilización del hato, se dio apertura para el establecimiento de centros de acopio y engorda.

-Tenemos alrededor de 160 acopios que son de diferentes tipos, indicó. Hay el corral de engorda del potrero, que son ganaderos que compran becerras y los engordan hasta cierto peso para su envío a los centros de engorda finalizados.

-Empero, lo que más coraje nos da es que todo el ganado fino que tenemos acá, lo mandamos a engordar en otros lados, lo sacrifican en otros lados como Querétaro que se dice el primer productor de carne en el país, cuando es solamente un engordador más grande en México, pero no es productor.

Informó que anualmente salen aproximadamente entre 80 mil y 90 mil becerros al año, indicó. En total 120 mil cabezas porque sale mucha vaca a sacrificio… pero es mucho todo lo que se va y esto es porque no hay infraestructura para engorda y no la hay porque no han querido los productores.

-La calidad genética del hato bovino campechano es muy buena, pero se requiere tener corrales de engorda; siempre he dicho a los acopiadores que se reúnan diez y crean una cooperativa, pero se les hace muy difícil y esperan que vengan empresas grandes a Campeche para que las instalen y cuando se den cuenta todo el ganado lo compran ellos.

Castellot Cárdenas, finalmente, indicó que tener un centro de engorda no depende tanto de infraestructura pues se puede crear poco a poco, sino que lo que deben buscar es la cadena completa productiva y afirmó hay un mercado natural enorme y absorbente como es la Riviera Maya, pero la carne que reciben sale de Campeche pero se finaliza en otro lugar.