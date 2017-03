CLAUSURAN CINCO COMERCIOS EN OPERATIVO DE COMUNA EN CALLE 59

Los operativos que realiza el Ayuntamiento de Campeche en la calle 59 del Centro Histórico continuarán; en el realizado el pasado fin de semana, se sancionó a cinco establecimientos, informó el alcalde Edgar Hernández Hernández, y afirmó son los operativos normales que se realizan en todos los comercios que ofrecen servicios a los ciudadanos, y son permanentes.

En improvisada rueda de prensa al concluir el homenaje cívico, en el que entregó tarjetones de conductores certificados a operadores de las unidades del Transporte Urbano Municipal, el Edil campechano indicó que los que se encuentran instalados en la calle 59 no están exentos de estas revisiones y tienen que cumplir con lo que indican los reglamentos municipales.

-Tienen que contar con su Licencia de Funcionamiento, su permiso de venta de alcohol, y aunque es un tema que no corresponde al Ayuntamiento, tienen que cumplir, lo mismo que con los 60 decibeles que marca el Reglamento de Sonidos para que no perjudiquen a vecinos; finalmente es una convivencia la que se realiza en la calle 59 y por lo tanto, les pedimos no se perjudiquen entre ellos, al contrario, hay que convivir y puedan acudir visitantes a pasar un buen rato y disfrutar de nuestra ciudad.

Hernández Hernández puntualizó que se cerraron cinco establecimientos pero aclaró no se trata de cerrar comercios por cerrarlos, sino que se hacen cumplir los reglamentos y señaló se hizo porque no tienen licencia de funcionamiento, permiso para venta de alcohol o porque en ese momento emitían sonidos con decibeles más allá de lo permitido.

Manifestó que la apertura de sus locales dependerá de los propios empresarios, que se acerquen a la autoridad para ponerse en orden y cumplir con lo que establecen los reglamentos.

-Abrirán en el momento que cumplan; la multa la establece el mismo Reglamento, depende del motivo por el cual le fue clausurado, ya no son salarios mínimos. Ahí están las reglas y con lo que tienen que cumplir –indicó- y aseguró que esto no genera presión para que se cuente ya con el Reglamento de la calle 59 y que los operativos son los mismos que se hacen en otras áreas de la ciudad.