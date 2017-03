COMERCIANTES DEBEN CUMPLIR CON REGLAMENTO PARA IMPRESIONAR AL TURISMO

Roberto Cuevas Noriega, director de Turismo del Ayuntamiento de Campeche, aseguró está por entrar al Cabildo el Reglamento de la Calle 59, para “ver qué se va a hacer”, al tiempo que indicó no es el único tema que se incluye, sino también el de patrimonio, turístico y el empresarial.

Asimismo, señaló que el evento deportivo Ironman 70.3 significará para el municipio de Campeche una importante derrama económica pues destacó cada visitante eroga a diario la cantidad de mil 500 pesos, aproximadamente, y se espera la presencia de más de tres mil personas.

En improvisada rueda de prensa, sobre la clausura de cinco establecimientos el pasado fin de semana en la Calle 59, Cuevas Noriega pidió ver más allá de una simple calle.

-El patrimonio es todo el Centro Histórico, esta calle es un punto turístico pero el turista que viene a Campeche que busca diversión, cultura, zonas arqueológicas, no está íntimamente relacionado con esa calle y si bien es cierto acuden, visitan, también hay que ser muy responsable que no solo el turismo acude, también lo hacen los campechanos, por lo que en caso de que los negocios no cumplan con ciertas reglas y normas que marcan como cualquier otro negocio, independientemente de sus servicios, incurren en faltas graves, puntualizó.

El funcionario municipal agregó que si no tienen licencia de funcionamiento, pueden incurrir en falta, si están fuera de horario y de igual forma el ruido que generan.

-Tenemos muchas quejas de gente que ha venido a hospedarse en el Centro Histórico, no solo en la calle 59 y es por el ruido, a veces por la basura; es muy importante pensar más allá de solo una calle, una noche de diversión, que lo vean generalizado. En el caso del ruido, son 65 decibeles que marca la ley y lo checamos con Semarnat y dirección de Medio Ambiente.

Aseguró se ha hablado con los empresarios y constantemente se les pide regular el ruido y se les ha multado porque no cumplen.

Finalmente, sobre el evento deportivo en puerta, dijo será uno de los fines de semana más productivo, pues hay más de mil 400 participantes inscritos y vienen con familia, entrenadores, con poder adquisitivo fuerte y que hoteles están casi al cien por ciento.

-Estamos trabajando todos en conjunto para que el evento salga bien. Es uno de los tres puntos en México donde se lleva a cabo este nivel –apuntó- y pidió a todos los campechanos y empresarios a dar un buen servicio porque es un aparador mundial y el visitante se regresará con un buen o mal sabor de boca.

-Esperamos más de tres mil visitantes, con un gasto personal de mil 500 pesos diarios, más el gasto de hotel que ya está pagado.