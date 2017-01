CONGRESO EXHORTA A EMPRESARIOS A CERRAR FILA CON EL GOBIERNO

Al señalar que el anuncio que hizo el presidente Donald Trump sobre los tratados comerciales, trastoca los acuerdos en la materia, y que todo inicio tiene aristas por vencer, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, pidió esperar a las negociaciones que emprenden los países que integran el traspacífico, por lo que hay que tener calma.

Exhortó a todos los empresarios para estar unidos con el Gobierno y trazar estrategias que puedan servir para una negociación o renegociación que se tenga que hacer.

En entrevista al concluir al homenaje cívico por el natalicio 193 de Don Pablo García y Montilla, Méndez Lanz respondió a las preguntas sobre temas como la disminución de plurinominales, las medidas austeras del Poder Legislativo, entre otros, e indicó que en el primero de los casos, no es sencillo llegar y que “nosotros nos bajemos” pues hay una composición de cómo, y hay una ley para el manejo de las pluris y las diputaciones de mayoría relativa.

-Se va a revisar y analizar, no es una decisión sencilla, hay que tener el análisis y los datos, puntualizó. Se está revisando y si se les dice una fecha, a lo mejor no se puede, son temas que no son para resolverse de hoy a mañana, indicó. No impacta en el tema como para decir que los recursos –que se ahorran- son significativos.

Dijo entonces que el hecho de que esté sobre presentado el estado y es un señalamiento ciudadano, es otra situación, que se analizará y es decisión que los 35 diputados deben tomar, lo mismo que en las medidas de austeridad.

Comentó que están en revisión y reiteró se debe dar información veraz al tiempo que pidió recordar que en el Congreso del Estado no se ejercen programas, como es en el Ejecutivo, por lo que se debe analizar bien lo que se debe trastocar.

Indicó que en el portal de transparencia está el uso de los recursos y defendió el trabajo de los diputados, que aseguró tienen un trabajo en sus Distritos y que las peticiones que recibe, se las canaliza, por lo que hay atención a la ciudadanía.

-Hacemos lo que podemos hacer y con mucho gusto. Es gestión y es parte de nuestra responsabilidad y hemos estado revisando las peticiones que tienen para ver cuáles son las obras que necesitan y estamos apostando a parques y canchas, que haya luz, y esta es una labor de equipo a la que nos sumamos.

Por otra parte, comentó que en el próximo periodo ordinario podría entrar la Ley de Salud Mental