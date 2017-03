CONSEJO POLÍTICO ESTATAL DEL PRI SE TRASLADA A CALKINÍ

Luego de señalar que como un hecho histórico el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevará su Consejo Político Estatal a la ciudad de Calkiní, Fernando Naal Pacheco, delegado especial del Comité Directivo Estatal del tricolor en ese municipio, manifestó el desempeño que tiene la actual administración municipal en manos de un gobierno emanado de Morena, permitirá demostrar a sus habitantes que su instituto político es una verdadera oposición, “responsable y respetuosa”.

Señaló que trasladar el Consejo Político a un municipio es la manera de darle su lugar a cada municipio, al tiempo que dijo coincidir con los pronunciamientos que en ocasiones ha hecho el presidente municipal de esa región, en el sentido de que con él “nació y murió” el partido MORENA en la “Atenas del Camino Real”.

-Es el momento de nosotros, como partido, demostrar que somos una verdadera oposición, responsable y respetuosa y señalar lo que se hace mal y que son muchas cosas.

-Respetamos las decisiones que tomó el presidente municipal de declarar que trabaja de la mano con el Gobernador, como debe de ser, pero el partido, el PRI en Calkiní y Campeche tiene que hacer su trabajo de ser muy responsables señalando todo lo que se está haciendo mal en Calkiní.

Señaló entonces que hay problemas de enfrentamiento con el propio partido de parte del Edil, no prestar instalaciones, no ayudar en mucho a la población en materia de servicios públicos y que “hay muchas deficiencias, hay decisiones que se están tomando que no son las adecuadas”.

¿Esto es contrario a lo que declara la gente de Morena, en el sentido de que el alcalde está o beneficia a la gente del PRI?

-Eso comentan pero todos sabemos que él sale del PRI pero también no podemos dejar de perder de vista que él participo como “moreno”, con Morena. Es respetable su decisión de poder cambiar de opinión y de poder trabajar muy bien de la mano con el Gobernador, lo que políticamente es lo correcto.

-Ha declarado que ha querido trabajar de la mano con el partido, cosa que no hemos visto hasta la fecha. Si va a trabajar de la mano con el partido, adelante, no tenemos el menor inconveniente pero que se decida de una vez.

-Lo malo es que no hay un desarrollo adecuado, permanente, con crecimiento en el municipio. Hay problemas en las Juntas Municipales, faltas de recursos, que no están llegando los recursos a las juntas y eso es muy complicado también para su misma operación, finalizó.