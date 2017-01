CONSTRUCTORAS DEBEN ACERCARSE Y DIALOGAR CON DEPENDENCIAS: CMIC

Además de eficientar y una mayor capacitación para un trabajo con mayor calidad, en situaciones complicadas como la que se vive, los industriales de la construcción tenemos que tener un acercamiento y un diálogo con las dependencias de gobierno, que son las que este momento nos dan trabajo a las empresas locales, y tener buenos puentes de entendimiento para que se sigan beneficiando las empresas campechanas, manifestó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Víctor del Río R. de la Gala.

-Es lo que tenemos que hacer y es lo que hacemos en estos momentos –afirmó- y añadió que siempre que se anuncian recortes se vive una situación preocupante, sin embargo, indicó que “el Gobernador está trabajando para que eso no suceda y ha anunciado que ciertos programas no se van a cortar”.

-Las obras que ha anunciado se van a ejecutar y en breve se va a hacer la construcción del nuevo Puente de la Unidad que va a dejar una derrama económica importante en la zona y se van a construir las demás obras, no tengo la menor duda de eso, manifestó.

Del Río R. de la Gala consideró que la fluctuación de la moneda americana pudiera afectar, por lo que señaló tienen que hablar sobre el tema para tomar las decisiones y hacer las modificaciones que consideren necesarias, las que se tengan que hacer, “sin que la calidad de la obra se afecte, la calidad de la obra es lo primero y así va a ser siempre”.

-Es una situación, delicada, complicada, difícil la que hay por los aumentos a combustibles, no digo que sea buena, no lo es. No quiero caer en alarmismos pero tampoco tratar de disfrazar las cosas porque no se pueden disfrazar. La situación es delicada y hay que atenderla, ¿cómo? Tendiendo buenas relaciones con las dependencias del gobierno para trabajar en conjunto, siendo eficientes y trabajar para el mismo lado.