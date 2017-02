CRÉDITO AYUDARÁ A EL CARMEN Y NO ES CARGA PARA CIUDADANOS: DIPUTADA

La solicitud que hizo el ayuntamiento de Carmen al Congreso del Estado para contratar deuda por 315 millones de pesos permitirá contar con recursos para gasto corriente, pago de salarios, brindar servicios; es mucho lo que paga la actual administración por las deudas que dejaron los dos gobiernos anteriores y casi todo se va en pago de pasivos, afirmó la diputada carmelita de Acción Nacional, Ileana Herrera Pérez.

En improvisada conferencia de prensa minutos después de concluir la décima sesión de la Diputación Permanente, Herrera Pérez aseguró que la analizaron de manera conjunta legisladores y autoridades municipales, luego de buscar y no encontrar otras alternativas de solución.

-Son pasivos que dejaron las dos administraciones pasadas, es una deuda muy grande, son 315 millones de pesos y lo que se pide es para su reestructuración. Se tiene que hacer o de lo contrario, no habrá recursos para pago de empleados, gasto corriente, para brindar servicios públicos; llega la remesa y a pesar de eso, no hay recursos porque se toman para pagar. No hay otra alternativa. Es lo justo, lo han hecho anteriores gobiernos estatales, y cuando no tienes otra salida, lo tienes que hacer, puntualizó.

En este contexto, dijo no saber si contará con el apoyo del resto de la bancada panista ante las diferencias existentes entre los dos grupos. Empero, consideró que se logrará su aprobación porque hay consenso con el resto de los diputados de la LXII Legislatura pues señaló han trabajado en equipo y sacado varias iniciativas de manera conjunta.

-Saben que se hace por el bien de El Carmen –aseguró- y añadió que este empréstito no representará una carga para la ciudadanía, pues se trata de una reestructura.