CUALQUIER REDUCCIÓN DE IMPUESTOS DEBE TENER UN ANÁLISIS SERIO: CMIC

Hay que ser muy responsables cuando se pide la reducción de algún impuesto, hay que analizarlo muy bien pues a veces al quitarlo, traerá repercusiones en otros sectores. Un ejemplo es el Impuesto Especial Sobre Producción (IESP) pues a lo mejor no va a haber recursos, se va a perder una derrama importante que afectaría a otros sectores, manifestó Víctor del Río R. de la Gala, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

-No es pedir quítame por quitar. Hay que tener mucho cuidado con eso –enfatizó-. La propuesta de reducir impuestos es buena, pero siempre y cuando sea viable, por esto te comento hay que hacer un análisis profundo para saber si es viable y no pedir nada más por pedir.

Entrevistado sobre la petición de reducir algunos gravámenes pues empresarios están reduciendo precios, como una medida de reciprocidad, el entrevistado apuntó que “podría ser siempre y cuando haya un análisis a conciencia, serio, para poder ver si es válido, no es nada más no subir por no subir o bajar por bajar”.

-Por otra parte, sobre la campaña de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) “Consume Campeche”, dijo que se brinda capacitación para que el personal sea más competitivo en las obras y trabajen con mayor eficiencia y calidad, y los recursos se administran mucho mejor y que esto ayuda a la economía de las empresas y puede haber una derrama más importante.

-Todo lo que sea a favor de la sociedad y de los campechanos, ahí estamos –aseguró e indicó que cuenta con 404 socios y que habrá otras más que se inscriban.