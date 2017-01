DENUNCIAN FRAUDE EN FESTIVAL DEL GLOBO

Desde la noche de este viernes, asistentes al Festival Internacional de Cultura y Arte del Globo han denunciado mala organización y han llamado a los pobladores a no acudir ante el mal trato del que son víctimas por parte de los organizadores.

El principal reclamo, es que los organizadores no tomaron en cuenta el estacionamiento, bloqueando la entrada de los asistentes que intentaron ingresar en sus vehículos pese a que con anticipación ya habían adquirido sus boletos.

El segundo reclamo, fue la falta de previsión por los cambios climáticos, situación que ha generado molestia e inconformidad en turistas que arribaron de estados vecinos para ver volar globos que no se han podido elevar por el exceso de viento.

De acuerdo a los organizadores, será hasta las 6 de la tarde cuando de nueva cuenta se intente volar los globos aerostáticos.

Largas filas y no lograron acceso

Desde la noche del viernes, se registraron largas filas de hasta cinco kilómetros en la carretera Mérida-Progreso, pese ello, muchos no pudieron accesar exigiendo la devoución del costo de sus boletos.

Es tal la molestia que la mayoría, exigió la presencia de autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor para exigir la devolución de su dinero.

Sin embargo, ante la incapacidad de las autoridades en resolver el conflicto, los asistentes han expresado su inconformidad vía redes sociales.