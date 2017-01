Campeche DESCONOCE SEMARNAT PROBLEMA DE TALA ILEGAL

Luego de señalar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), solo es la entidad normativa del aprovechamiento de los recursos naturales, su delegada en Campeche, Rocío Abreu Artiñano dijo no tener conocimiento de las denuncias interpuestas por ejidatarios de Miguel Colorado por la tala ilegal de sus recursos madereros e indicó que cualquier acción penal de esa naturaleza, recibe notificación de la instancia legal correspondiente. En improvisada rueda de prensa, Abreu Artiñano indicó que los permisos que se dan, no son a nombre del ejido, sino de agrupaciones o asociaciones. -Lo hemos señalado varias veces, que las competencias de nosotros, son normativas, autorizamos o negamos las autorizaciones de aprovechamiento e informamos a la Profepa cómo se dio esta autorización. Al final de cuentas, lo más importante ahorita es hacer la investigación pero no somos ministerio público, coadyuvamos con Profepa y el Ministerio Público en el momento que hay una denuncia. -Me mandan una solicitud por parte del juez o del delegado de la Profepa o por la Procuraduría estatal y esas tres áreas que nos pueden requerir el apoyo -agregó- y dijo tener muchos asuntos en los que coadyuva con la PGR, porque son delitos federales, pues le piden información de si existe un permiso y de qué grupo estamos hablando. La funcionaria federal dijo que podría ser un enlace entre la PGR y los inconformes y reiteró que la Semarnat no tiene competencia para sancionar sino la Profepa, la PGR y la Procuraduría estatal. Finalmente, dijo que tendría que revisar primero sobre qué es la queja y que debe esperar a ser requerida ante cualquier denuncia.