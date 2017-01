EJIDATARIOS DE MIGUEL COLORADO DENUNCIAN TALA ILEGAL

Un centenar de ejidatarios de Miguel Colorado, municipio de Champotón acudieron esta mañana a Palacio de Gobierno para pedir la intervención directa del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ante la tala ilegal que realizan en la reserva forestal propiedad de esa comunidad, campesinos de Lechugal y de 5 de Febrero, a pesar de las demandas que han interpuesto ante la PGR y la Profepa. Encabezados por su comisario ejidal Carlos Antonio Dzib Aguilar, indicaron que la tala ilegal tiene más de diez años y han interpuesto varias demandas sin que las autoridades hagan nada a su reclamo. -Autoridades y autoridades entran, demandas y demandas y nada más lo archivan… hay diez mil hectáreas de Miguel Colorado colindantes con Lechugal y de la mensura a tres kilómetros de nuestro ejido y los campesinos de los dos ejidos ya acabaron con nuestro recurso. Ninguno tiene madera y les dan permisos de explotación, madera que sacan de nuestro ejido. -Y en vista de que nunca nos han hecho caso, hoy estamos tomando palacio y queremos hablar con el gobernador Alejandro Moreno para que nos ayude a frenar la tala ilegal, que nos atienda un máximo de las 12 del día o vamos a cerrar carreteras pues tenemos gente en el cruce de Miguel Colorado y bloquear la carretera Escárcega – Champotón y la gente que está aquí se va a trasladar allá a apoyar a los demás de nuestro ejido. Aseguró se llevan cedro, granadillo, ciricote y caoba y añadió que hubo balazos las noche de este miércoles y una camioneta calcinada en el ejido, como a dos kilómetros de la comunidad y aunque aseguró no hubo heridos, manifestó que los ejidatarios arriesgan sus vidas para proteger su recurso. -Las autoridades ineptas no hacen nada por lo que el ejido ahora toma la sartén por el mango y vamos a darle. Ya no podemos seguir tolerando todo esto –apuntó y recordó que desde hace diez años no aprovechan la madera por decisión del ejido y conservar bosques. -Nosotros conservamos y ejidos vecinos talan nuestros bosques, dónde está todo nuestro esfuerzo y no recibimos apoyo de parte del gobierno, directamente de Conservación de Bosques nos engañan y nos dicen que nos van a dar recursos para preservar y no nos dan nada y sí cuidamos para otro. Acusaron que la Sermanat les da permisos para explotar y no tienen área para explotar. Ante la presencia de los inconformes, elementos de seguridad del inmueble, cerraron el acceso por la avenida 16 de Septiembre, y se mantuvieron atentos a cualquier posible agresión o intento de ingresar por la fuerza al Palacio de Gobierno, lo que no ocurrió. Los inconformes fueron atendidos primero por Herbé Sánchez Espadas, quien luego de escucharlos, les pidió mesura y que serían atendidos, por lo que más tarde se formó una comisión, que ingreso a Palacio para exponer de manera directa su problema, aunque no se precisó con quién sería la reunión.