EMPRESARIOS DEMANDAN APOYOS A DIPUTADOS FEDERALES

Luego de señalar que no es momento de pensar en colores sino de trabajar unidos para estabilizar la economía nacional, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Campeche, Gustavo Rodríguez Valle puntualizó que es difícil que el sector empresarial pueda sostener por mucho tiempo los mismo precios, si el precio del energético no se controla y sigue aumentando.

En conferencia de prensa luego de reunirse con los diputados federales Adriana Ortiz Lanz, Nelly Márquez Zapata y Miguel Ángel Sulub Caamal por Campeche, a quienes integrantes de ese organismo cúpula expuso los problemas que enfrentan los sectores productivos de la entidad y el apoyo que requieren para que impulsen iniciativas y conozcan el sentir de lo que se vive en la entidad, dijo que plantearon que difícilmente los productores podrán mantener los precios de los últimos meses.

-Es parte de lo que analizamos hoy con los diputados: cómo quieren que como empresas podamos sostener toda la carga que traemos, económica, fiscal, salarios, todas las cargas que se vienen arrastrando para un producto, si todo ha subido. Les pedimos lleven nuestra voz y hagan saber la situación especial que vive el Estado de Campeche.

Admitió que las medidas no son solo para las empresas de Campeche sino para toda la población y que se trata de proteger a las familias aunque puntualizó que todo el país necesita combustible para moverse.

-También damos a conocer que si soportamos un incremento, que midan el gasto. El problema es los ingresos y egresos que tiene la Federación, hay que buscar un equilibrio ente lo que ingresa y lo que gasta, no podemos seguir gastando si no tenemos los ingresos debidos.

-El golpe del incremento ya se dio. Hay que ver de qué manera podemos subsanar todas las deficiencias que traemos arrastrando muchas empresas y no es decir entro o no, no es de quien quiere o no, tenemos que trabajar todos en equipo; con salirme de un pacto no voy a cambiar las cosas, manifestó.

-Hay que ver cuál es el final que necesitamos todos, primero que la estabilidad económica no se vaya de México, pedimos que haya mayor inversión pública y es algo que va a ayudar mucho a las empresas y se proteja el empleo, mucho depende del empleo que existe en el país.

Por otra parte, señaló apoyan todas las medidas que se tomen para reducir el gasto pues serán necesarias, ante la propuesta que hizo el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas pues “no podemos disminuir en un lado y en otro no. Aquí tiene que ser algo parejo, reducción en el gasto es algo que todos lo entendemos y todos estamos preocupados porque se disminuya ese gasto, ya que los ingresos con que cuenta la Federación no son suficientes para seguir pagando los gastos excesivos que han tenido.

Por último, comentó que trabajarán frecuentemente con los legisladores federales y que sus propuestas se las entregarán aunque puntualizó que los acuerdos a que lleguen son claros y que Campeche necesita un trato justo luego de lo que le ha dado al país en más de 30 años, pues la Federación tuvo muchos ingresos por la explotación energética.

-La intención de esto, de la reunión con los legisladores, es llegar hasta donde tenga que llegar la voz de los empresarios para que los acuerdos que se tomen puedan aprobarse en otro nivel. Este no es un momento de colores, el país no puede vivir un momento de colores, necesitamos estar todos unidos con el mismo fin que es estabilizar la economía nacional.