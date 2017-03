EN 50 POR CIENTO DISMINUYERON MUERTES POR INFLUENZA

A pesar de ser la temporada en que se registra éste padecimiento, se han registrado un descenso en el número de casos de influenza en el país, de un 50 por ciento, aseguró el secretario de Salud, José Narro Robles, quien aseguró también descendieron las defunciones con relación al año pasado.

En entrevista, luego de inaugurar junto con el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (Cederi-DIF), destacó que la disminución de este padecimiento es “cerca de la mitad de casos y de las defunciones del año pasado”.

Precisó que la influenza tiene ciclos altos y bajos y el año pasado fue un ciclo alto, aunque nada comparable con lo registrados dos años antes o en el 2011, que fue una temporada alta.

Agregó que en cuanto a retrovirales para esta enfermedad, destacó que a diferencia del año pasado, hoy hay cuatro productos equivalentes intercambiables, tres de ellos genéricos y uno “el original que pueden ser utilizados con absolutamente la misma confianza, la misma certeza”.

En este contexto, a pregunta expresa sobre la disponibilidad de medicamentos en las diversas instituciones del Sector Salud, queja recurrente entre la población, pues ha habido una gran inversión en materia de infraestructura, el funcionario federal respondió que México tiene una gran infraestructura pública de salud como es 23 mil unidades de consulta externa, mil 400 hospitales y más de 200 mil médicos además de más de 300 mil enfermeras, lo que enfatizó “es extraordinario”.

Admitió en ocasiones hay desabasto y que en ocasiones la relación entre un prestador de servicios y un paciente, no se da de la forma que se quisiera.

-Sí, sí es verdad. Pero pongan ustedes que tuviéramos 90 por ciento de cumplimiento que es alto. En un millón de personas quiere decir que diariamente cien mil estarían inconformes, o el 1 por ciento que sería altísimo, 10 mil personas. Entonces ¿Qué hacemos? Trabajamos para resolver los problemas, por prestar la mejor atención, reconocer nuestras dificultades, deficiencias, errores, y corregirlos y tratar de superarlos, aseguró.

Por último, sobre el desabasto de medicamentos para personas con VIH-Sida, afirmó no hay problema alguno de abasto en retrovirales.

-El país ha hecho un gran esfuerzo por atender a las personas con este problema, que hemos realmente alcanzado niveles que todavía no son los que quisiéramos, todavía en nuestro país tenemos personas, muchas, miles de personas, que no están diagnosticadas y de las que están diagnosticadas, incluso algunos que no están bajo tratamiento. Nuestro esfuerzo tiene que ser en ese sentido; tenemos capacidad para atender -manifestó y señaló que en el caso de Campeche, analizará lo que ocurre con el secretario estatal del ramo.