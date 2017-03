EXLEGISLADORES Y CDE DEL PRI ESTABLECERÁN PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN

Integrantes del Foro Permanente de Ex Legisladores del Estado de Campeche, informaron el próximo sábado sostendrán un encuentro con el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para establecer proyectos que ayuden a su transformación.

Encabezados por su presidente, David Sandoval Lara, un pequeño grupo de ex diputados de varias legislaturas, informaron que el encuentro se realizará este sábado 11 de marzo a las nueve de la mañana en el auditorio del tricolor.

Sandoval Lara indicó que el Foro está conformado por 17 ex diputados locales y federales e incluso algunos ex gobernadores y que tiene una sólida presencia en los once municipios de la entidad y añadió que el objetivo de este encuentro es, además de establecer proyectos que ayuden a transformar a su instituto político con un “sólido plan de trabajo político y social, en torno al liderazgo del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.

Aseguró tienen la experiencia necesaria para insistir en su aportación al PRI, y tienen la juventud y madurez para transformar y consolidar a ese instituto político y que, además, está comprometido con la unidad y lealtad al PRI.