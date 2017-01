EXTRABAJADOR DE GASOLINERA DE CHAMPOTÓN PIDE JUSTICIA

Acudió el ex trabajador Guillermo Morales Ortega de la gasolinera Full Gas de Champotón, propiedad de un empresario de Yucatán, a las instalaciones de Conciliación y Arbitraje para insistir en su denuncia de que fue despedido injustificadamente por los encargados de esa empresa.

El ex empleado explicó que el motivo de su despido es que uno de los despachadores le buscaba problemas en horas de labores, quien se le tiene asignadas las bombas de combustible 1 y 2, pero no conforme, se quiso apropiar de la bomba 3 cuando no le correspondía.

Agregó que al no permitirle que lo hiciera, en ese momento llegue a la oficina del gerente Juan Manuel Chan, para comentarle lo que había sucedido en ese momento, de lo cual el responsable de la gasolinera no dijo nada.

“En vista de que no tomó decisión alguna, me salí y entraba el despachador conflictivo y le dijo al gerente que no lo dejé utilizar la bomba 3 y cuando yo me dirija a mi espacio de trabajo, el despachador me alcanzó y con agresiones, lastimándole su dedo y otras partes de cuerpo, ya que traté de defenderme”, expuso.

Indicó que aun cuando el gerente observó el golpeteo, no llegó para apartarlos y llamarles la atención y parado en la bomba, ante el dolor que tenía, me retiré para recibir atención médica.

“De hecho me dirigí a la Fiscalía General del Estado, para presentar una demanda por agresión en contra del despachador conflictivo, quien se burló, pues al final el gerente no lo reprendió; el problema pasó el sábado y el lunes que regresé a trabajar, el gerente me dijo que ya no tenía trabajo, a lo cual le pregunte porque y respondió que por la agresión”, expuso.

Comentó que llevaba 7 meses laborado en Full Gas, pero en la cuestión de mantenimiento, pero después el gerente le pidió el favor de que atendiera la bomba de combustible 3 y solo fue por pedir respeto a su espacio de trabajo.

“Ya llevo 2 citatorios con los representantes de la empresas y no se han presentado ante Conciliación y Arbitraje para que se proceda conforme a la ley y que me liquiden conforme a la ley, yo cobraba 657 pesos semanales como personal de mantenimiento y no de despachador”, señaló