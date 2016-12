GARANTIZADA SEGURIDAD EN VENTA DE PIROTECNIA, MÁS VIGILANCIA EN COLONIAS

Luego de señalar que son nueve los permisos que se otorgaron para la venta controlada de pirotecnia en la ciudad de Campeche, Jorge Sáenz de Mier y Lara, director de Protección Civil del Ayuntamiento de Campeche, aseguró se toman todas las medidas para garantizar la seguridad de quienes expenderán estos productos como de quienes los adquieren en el lugar autorizado como es el estacionamiento del estadio “Nelson Barrera”, los días 22, 23 y 24 así como 29, 30 7 31 de diciembre.

En entrevista, el funcionario municipal indicó que en su instalación se contará con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Protección Civil tanto municipal como estatal, y añadió que en las colonias se harán rondines para vigilar que su uso no sea por menores de edad.

Indicó es la Sedena quien regula su venta y se rige por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el gobierno municipal trabaja en dos vertientes:

-El municipio tiene que emitir el dictamen técnico de un lugar donde se puedan reunir las medidas de seguridad para su venta. y quienes deseen hacer la venta, tienen que acudir a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la encargada de emitir los permisos correspondientes. En el caso de municipio, solo las personas que tengan ese permiso podrán vender en el lugar estipulado que ya está listo.

Agregó debe haber una distancia de tres metros entre cada puesto, deberán contar con contenedores de arena, de agua, extinguidores, no se permite fumar en el interior del recinto y los menores deben ir acompañados de un adulto, además la cantidad máxima es de 10 kilos en cada puesto instalado.

-La pirotecnia no es un juego, representa riesgo y tratamos de reducirlo al mínimo que se pueda presentar con todas estas medidas, pero además contamos con una unidad de bomberos que van a estar en la zona, otra de Protección Civil y por eso se les pide tanques de arena y agua para dar una repuesta inmediata de ser necesario. Hay espacio más que suficiente para que se instalen los beneficiarios de los nueve permisos y la gente circule libremente con pasillos amplios y sea un tema de respetar la tradición pero con toda la responsabilidad y cuidado que debe tenerse.

Más adelante, sobre la vigilancia en colonias y zonas populosas, Sáenz de Mier y Lara dijo que se harán recorridos, pero en caso de haber venta ilegal, se requiere la denuncia, o su identificación por la autoridad y se reporta a la Procuraduría General de la República por ser delito federal y se hacen las pesquisas para deslindar responsabilidad. Las sanciones dependerán de volumen que se expenda, son administrativas hasta cárcel.

Afirmó que el producto terminado no se manipula ni se modifica, ni se elabora, todo se hace en el centro del país donde se fabrican, por lo que solo se expende producto terminado. Señaló este jueves harán una revisión del producto que colocarán los vendedores, y se retirarán los que no son permitidos como los cañones, petardos, palomas de gran tamaño.

Finalmente, dijo que ya hay cultura de cuidado a base de ejercer presión para evitar la venta en algunos comercios, estacionamientos de tiendas de autoservicios y se denuncia para minimizar los riesgos, además de los rondines de vigilancia.

Por otra parte, en entrevistas a ciudadanos en esta ciudad, el común denominador de las opiniones vertidas es el gran riesgo que representa su comercialización sin vigilancia de las autoridades y la petición de un mayor control en la venta e incrementar la vigilancia en las colonias populares, pues hay quienes expenden sin permiso alguno.

Martina del Carmen Hernández, Alejandra Altamira Romero, Susana Espinoza, Luis Segovia, Claudia y Naomi Campos, Guadalupe Gutiérrez y Fernando Rodríguez, coincidieron en señalar que el peligro es mayor cuando se trata de niños a los que se les permite “estallarlos” sin vigilancia de un adulto.

Hubo quienes se pronunciaron porque desaparezca su venta pues la prohibición no tiene resultados positivos por la venta clandestina, otros señalaron que no puede desaparecer porque se trata de una tradición no solo en Campeche sino en todo el país y la gran mayoría destacó la importancia de una vigilancia mayor y real en zonas urbanas, en colonias populares.

-Supuestamente la venta está prohibida pero la gente no hace caso –indicó Martina del Carmen Hernández, en tanto que Alejandra Altamira Romero y Susana Espinoza consideraron que el mayor peligro es la inconciencia de la gente porque saben que son explosivos pero “se les hace fácil jugar con esos productos aunque algunos tienen mucha potencia”.

-En las colonias debe haber más vigilancia de las autoridades, no solo en la venta sino un control real de su uso –apuntaron Alejandra Altamira Romero y Susana Espinoza y el resto de los entrevistados sobre el tema.