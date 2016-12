GOBIERNO VA POR MIL MDP DE PROGRAMAS FEDERALES PARA CAMPECHE

Ramón Arredondo Anguiano, secretario de Planeación del gobierno del Estado, señaló que para el próximo ejercicio fiscal, gracias al trabajo de gestión que realiza el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, se obtendrán recursos adicionales por al menos Un mil millones de pesos, que saldrán de diversas dependencias federales.

-Estos montos saldrán de las siguientes dependencias como son Sedatu con 250 millones de pesos, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) con 180 millones de pesos, así como 200 más de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); 100 millones de la Secretaría de Economía (SE).

-Se va a venir una buena derrama por lo de las Zonas Económicas Especiales, así como lo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y los Fondos Concursables de la Sagarpa, y son 78 programas federales sujetos a reglas de operación, puntualizó.

Indicó que en el mes de enero saldrá la convocatoria de esos programas y “el Gobernador va, por mínimo, Un mil millones de pesos” de ese dinero.

-Es decir que a pesar de la crisis, de todo lo oscuro que se pueda ver el panorama, en Campeche creo que vamos a tener buenos augurios y vamos a lograr compensar la baja que ha tenido la actividad económica por la baja en la producción de petróleo, eso sí se los garantizamos, el Gobernador está empeñado en eso, puntualizó.

-Es contrarrestar todo lo negativo. Le mandaría a la población un mensaje de aliento a nombre del Gobernador porque está haciendo todos sus esfuerzos porque las cosas se hagan bien, y a todos los Secretarios nos tiene bien sometidos, ya dijo que “me pude haber equivocado en nombrarlos pero no en despedirlos” y si queremos nuestro trabajo, lo estamos cuidando y estamos tratando de hacer bien las cosas.

-Si no, no es culpa de él, es culpa de nosotros por no saber aprovechar las oportunidades que él nos abre. Ya nos puso la línea de Un mil millones, ya nos abrió las puertas, tenemos que ir por ellos, finalizó.