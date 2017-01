Campeche HAY INGOBERNABILIDAD EN PALIZADA, ASEGURAN REGIDORES

Regidores del Ayuntamiento de Palizada, tanto del PRI como del PAN, presentaron al Congreso del Estado una solicitud para que la LXII Legislatura del Congreso del Estado intervenga y cite a comparecer al presidente municipal, Pedro Ayala Cámara, para que explique el porqué de las graves irregularidades que aseguraron hay en la actual administración municipal, pues afirman hay ingobernabilidad. Entrevistados a su llegada a las oficinas del Poder Legislativo, los regidores Aurora Guzmán Sánchez, José Francisco Delgado Martínez, Lourdes del Carmen Paredes Díaz, Valentín Roldán Zapata, María Concepción Rodríguez Méndez y Fermín Abraham Díaz Damas, denunciaron que el edil paliceño no cumple con sus funciones como presidente municipal pues solo asiste dos o tres días a la semana. -Son muchas las irregularidades, el presidente no se encuentra en la población, llega de visita y por eso venimos a hablar con el presidente de la Junta de Gobierno, a quien le planteamos por escrito todas las anomalías y pedirle que intervenga el Congreso del Estado, que lo llame a comparecer primero pues se tienen que ir dando las acciones conforme a Derecho. -Queremos exponerle las faltas pues no va a la presidencia municipal, no entrega cuentas y la Tesorera opera en su domicilio particular, lo que es algo grave, no lo hace en el Ayuntamiento de Palizada –indicaron- y aseguraron que aunque se han acercado al munícipe, no escucha, no hace caso alguno. -Palizada es un municipio sin alcalde, está dos o tres días y se va, aseguraron. Queremos que intervenga el Congreso del Estado.