Campeche HAY INGOBERNABILIDAD EN PALIZADA: REGIDORES

Regidores del Ayuntamiento de Palizada, tanto del PRI como del PAN, presentaron al Congreso del Estado una solicitud para que la LXII Legislatura del Congreso del Estado intervenga y cite a comparecer al presidente municipal, Pedro Ayala Cámara, para que explique el porqué de las graves irregularidades que aseguraron hay en la actual administración municipal, pues afirman hay ingobernabilidad. Entrevistados a su llegada a las oficinas del Poder Legislativo, los regidores Aurora Guzmán Sánchez, José Francisco Delgado Martínez, Lourdes del Carmen Paredes Díaz, Valentín Roldán Zapata, María Concepción Rodríguez Méndez y Fermín Abraham Díaz Damas, denunciaron que el edil paliceño no cumple con sus funciones como presidente municipal pues solo asiste dos o tres días a la semana. -Son muchas las irregularidades, el presidente no se encuentra en la población, llega de visita y por eso venimos a hablar con el presidente de la Junta de Gobierno, a quien le planteamos por escrito todas las anomalías y pedirle que intervenga el Congreso del Estado, que lo llame a comparecer primero pues se tienen que ir dando las acciones conforme a Derecho. -Queremos exponerle las faltas pues no va a la presidencia municipal, no entrega cuentas y la Tesorera opera en su domicilio particular, lo que es algo grave, no lo hace en el Ayuntamiento de Palizada –indicaron- y aseguraron que aunque se han acercado al munícipe, no escucha, no hace caso alguno. -Palizada es un municipio sin alcalde, está dos o tres días y se va, aseguraron. Queremos que intervenga el Congreso del Estado.