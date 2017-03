IET DEBE ANALIZAR INCREMENTO DE TARIFAS: TRANSPORTISTAS

Eraclio Soberanis Sosa, presidente de la empresa Murallas de Campeche, aseguró que aunque no logren un aumento en las tarifas del servicio de transporte público urbano, no dejarán de brindar el servicio, al tiempo que señaló cada dos años el Instituto Estatal del Transporte (IET), debe hacer estudios para determinar si procede o no modificar la tarifa actual.

Agregó que el compromiso del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas fue buscar cómo realizar programas y convenios que beneficien a los transportistas, sobre todo ahora que ante los aumentos al precio de los combustibles, se disparan los precios incluyendo los insumos que requieren.

-Si se hace el estudio como debe ser se justificaría un incremento a la tarifa, pero en este caso los usuarios enfrentan la carestía de todo y su poder adquisitivo bajará -apuntó- y añadió que mejorar sus condiciones como transportistas, se determinará con programas y convenios e intervenir ante el Gobierno Federal y la propia paraestatal Pemex para que tome en cuenta al sector transportista del país y le den tasa preferencial, como hacen con sectores como el agropecuario, pesquero, entre otros, que reciben dineros etiquetados.

Soberanis Sosa, aseguró, sin embargo, que un aumento no aliviaría su situación y citó como ejemplo el costo de un autobús, que dijo es de 1.5 millones de pesos, con enganche del 20 a 30 por ciento, y el resto a pagar de manera mensual.

-Sería insuficiente el ingreso si se continúa de esta manera, si se tienen que renovar unidades que ya tienen vencido su tiempo útil. Todo tiene que ser con un análisis. Es necesario que los directivos todos de las diferentes empresas hagan una propuesta única para que el beneficio sea para todos, aunque no a todos les va de la misma manera.

-La gente de bajos ingresos son los que necesitan el servicio y son a los que atendemos. El estudio podría hacerlo la Universidad y eso bajaría costos aunque de todos modos son varios miles de pesos los que se requieren y tomar en cuesta aspectos como seguridad, paraderos, consumo de estupefacientes en colonias, cerros, pandillas que asaltan, roban y dañan camiones, concluyó.