IMPORTANTE REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES POR VECTOR

Tras destacar que se logró reducir en un 70 por ciento el número de casos de enfermedades transmitidas por vector como son zika y dengue, el secretario estatal de Salud, Álvaro Arceo Ortiz señaló que el incremento en el precio de los combustibles obligará a ser más eficientes, al tiempo que destacó que el apoyo del gobierno del Estado para realizar su labor, ha sido fundamental.

Asimismo, aunque dijo no tener cifras a la mano sobre el recurso presupuestal para combustible, citó como ejemplo que al combate de vectores se destinaron para este año 30 millones de pesos que incluyen combustible.

En improvisada rueda de prensa, el funcionario estatal destacó que casos de chikungunya el año pasado se registraron 22 y añadió que del zika, unas 85 mujeres embarazadas reportaron este padecimiento, las que por fortuna no han tenido el problema de complicaciones por microcefalia.

-Estamos atentos a lo que ocurre en Sudamérica, el comportamiento de las cifras pero hasta el momento no se tenido ningún dato de microcefalia y no se ha reportado tampoco en nuestro país, hasta donde tenemos conocimiento. Fueron un poco más de cien casos los que se encontraron durante el año que concluyó y se lograron contener bastante bien con todo el trabajo realizado.

Asimismo, hizo amplio reconocimiento a la ciudadanía por su reciprocidad al trabajo del sector salud, trabajo que aseguró se intensificará este año principalmente en la periferia de los municipios, con acciones de descacharrización.

Más adelante, cuestionado sobre el problema que podría representar para la operatividad de la Secretaria, el incremento a los combustibles, Arceo Ortiz respondió que ante esta situación, deberán ser más eficientes con el recurso asignado a este rubro y que ya se toman todas las previsiones.

-La Secretaría de Salud no para; tenemos que continuar con la labor y ser más eficientes y con el recurso que tenemos presupuestado, no tendremos problemas para este tipo de operativos que haremos todo el año, y con el apoyo del gobierno estatal, vamos a tener un año muy intenso de mucho trabajo y buenos resultados –aseguró- y aunque no dio cifras globales, comentó que para el combate de vectores, cuentan con 30 millones de pesos y esta cifra incluye combustibles.