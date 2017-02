IMSS DIGITAL, PARA MAYOR COBERTURA DE ATENCIÓN

Con la nueva versión de la app móvil #IMSSDigital el derechohabiente puede agendar, consultar o cancelar su cita médica, y también su accesibilidad de tramites con sólo su Número de Seguridad Social (NSS), informó el Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Pedro Valencia Santiago, en su visita a Campeche.

Acompañado del delegado estatal, Rafael Rodríguez Cabrera, y ante el Cuerpo de Gobierno Delegacional y Médico, el funcionario del IMSS informó que en los últimos 30 días se han solicitado 439 citas médicas digitales en Campeche.

De ese universo, el 59% están agendadas para jóvenes de entre 18 a 40 años de edad, es decir 259 citas; el 22% (97) para personas de entre 41 y 65 años de edad y el 12 % (54) son para niños de 0 – 12 años.

La cita médica digital disponible las 24 horas tiene una nueva versión que incluye agendar, consultar o cancelar agenda con tu Número de Seguridad Social (NSS), cuando antes sólo era exclusivamente con la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Dijo que el IMSS ha sumado tecnología de innovación para una mayor cobertura de atención, y “nos corresponde ser un habilitador, un canal entre la Institución y derechohabientes pero donde se vuelve realidad es aquí, en la atención que se le da a los usuarios”.

Al término de la reunión, el funcionario supervisó la aplicación y funcionamiento del decálogo de acciones para fortalecer la atención médica y reducir los tiempos de espera que están en marcha en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.1.

La comitiva visitante, recorrió la Unidad Médica Familiar No. 13 en Ciudad Concordia, en la No. 10 en Santa Lucia y No. 11, Novia del Mar, donde se revisaron los servicios de Urgencias y Atención Médica en general.