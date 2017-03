INICIA PROYECTO VIVE, CAPACITARÁ A 2 MIL MUJERES CAMPECHANAS

La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado presentó esta mañana el proyecto VIVE, que implementó The Trust for the Americas, afiliada a la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el cual se pretende capacitar a 2 mil mujeres campechanas a través de la creación de once centros de capacitación en la entidad.

Domingo Berzunza Espínola, titular de la dependencia informó lo anterior en conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado de Abraham Azar Lemus, director del Instituto Campechano del Emprendedor, y de Klaudia González, coordinadora nacional Proyecto VIVE, en la que se destacó que el programa va dirigido a mujeres de escasos recursos mayores de 15 años de edad, provenientes de comunidades en situación de vulnerabilidad, con capacitación para que puedan insertarse en el mercado laboral.

-En el marco del Día Internacional de la Mujer se llevó a cabo la firma del Convenio entre la Secretaría, el Instituto Campechano del Emprendedor, The Trust for the Americas y Fundación Manpowergroup, para iniciar en Campeche esta labor.

Berzunza Espínola agregó que el objetivo es poder capacitar a las dos mil mujeres, se amplíe su curriculum en ventas y atención a clientes y crear once centros de capacitación en coordinación con organismos afines. La capacitación va en varias líneas como son atención al consumidor, mercadeo, ventas, promotoría, alfabetización digital, empleabilidad, cuidado personal, liderazgo y aprender a emprender en el trabajo, con un contenido obligatorio de 20 horas de instrucción.