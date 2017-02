INICIÓ REGISTRO DE PESCADORES PARA ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Pedro Chi Pech, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Ribereñas de Lerma, señaló que será hasta el mes de abril que los hombres de mar sepan quiénes y cuántos recibirán el beneficio del subsidio a la gasolina ribereña e indicó que mientras tanto, ya comenzó el registro.

Advirtió que quienes no cuenten con sus avisos de arribo o reportes de producción no podrán recibir el subsidio de los programas de gasolina ribereña y diésel marino, que el año pasado indicó se entregó a mil 400 pescadores, 900 menos que el año inmediato anterior, pues no todos cumplieron con los requisitos.

-Ya se abrieron las ventanillas para el registro y se dieron a conocer las reglas de operación, ya estamos inscribiéndonos; hasta el momento son dos pesos los que van a entregar pero tenemos la confianza de que sea un poco más. El año pasado comenzaron con cinco pesos y terminamos con tres pesos, así que esperamos al menos tres pesos por cada litro.

Agregó que quienes no cumplen con los requisitos, corren el riesgo de que se les recoja la tarjeta. El año pasado fueron 20 a 30 las que se eliminaron. “Cuando te inscribes es lo primero que te piden, tus avisos de arribo y si no los tienes, te cancelan tu tarjeta”.+

Más adelante comentó que en abril podría anunciarse el resultado y los montos que se van a entregar, pues se espera la visita del Comisionado de Pesca, porque al parecer se van a entregar algunas lanchas y motores a los hombres de mar.

Señaló que el volumen de combustible depende del tipo de embarcación que tengan; el máximo el año pasado fue de 10 mil litros y el mínimo de 2 mil 100.