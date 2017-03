“LETRAS CHIQUITAS” IMPIDEN QUE COMERCIANTES DE LA 59 SE REGULARICEN

Francisco Márquez Narváez, presidente de Empresarios del Recinto Histórico de Campeche, aseguró no es que los empresarios de la calle 59 no quieren regular su situación y cumplir con la norma, sino que hay “letras chiquitas” que les hacen imposible cumplir con los requisitos que establecen la Secretaría de Salud y la Copriscam.

Asimismo, consideró es un avance el lograr mantener la individualidad del mobiliario de cada negocio pero les falta regular las licencias de alcohol e indicó no es fácil pues son varias las dependencias a las que deben acudir, por lo que se pronunció porque empresarios y autoridades de Salud y el Ayuntamiento de Campeche, se reúnan para elaborar un “reglamento que sea justo, pero no detenga el crecimiento que vemos si ha dado resultado no solo en la calle 59 sino en todo el Centro Histórico”.

Admitió deben ser mas mesurados en el volumen de la música para no dañar al negocio que esté al lado, y precisó son 19 empresas que hay sobre la calle 59 del primer cuadro de la ciudad.

-Es un punto clave que hay que tocar que es la licencia de alcohol. Queremos siga el desarrollo pero organizado. No se trata de una cantina al aire libre, y se debe regular como vender en vía pública y lo debe hacer el Ayuntamiento. El tema es convertir una calle que sigue siendo vía pública, en un andador turístico comercial, en donde se pueda ofrecer diferentes servicios a los que se ofrecen en la vía pública.

-Los que tienen que hacer esa tarea es el Ayuntamiento a través del Cabildo y ese es el primer paso. El número dos será cambiar la ley estatal con los diputados locales. Lo saben, hemos tenido reuniones en las que se ha expuesto lo que hay que hacer. Lo que no está claro es en qué parte del proceso se va. Vamos a buscar una reunión pronto a través del Consejo, por eso importante viniera el alcalde para exponer estos pendientes que tenemos, finalizó.