LÍDER DE LA MASA EXIGE CERRAR TORTILLERÍAS CLANDESTINAS

De nueva cuenta, el dirigente tortillero José Pedroza Camacho se instaló en los bajos de Palacio Municipal en señal de protesta por el incumplimiento en que aseguró ha caído el Ayuntamiento de Campeche para cerrar las tortillerías que operan de forma clandestina y afirmó que, a diferencia de su actos de protesta anterior, en esta ocasión permanecerá en ese lugar el tiempo que sea necesario hasta que se atiendan sus demandas.

-El Ayuntamiento no ha cumplido con cerrar las tortillerías que no cuentan con el permiso correspondiente y que han llevado a muchos industriales del ramo a cerrar sus puertas, apuntó. Se comprometieron a hacerlo en enero pasado y no han cumplido, por eso estoy aquí y no importa que venga el Carnaval, aquí me voy a quedar.

En entrevista, rodeado de sus pancartas con leyendas de protesta, Pedroza Camacho indicó son tres establecimientos los que ha pedido se cierren, cuya ubicación afirmó conoce perfectamente el Gobierno Municipal de Campeche, y las tienditas que venden el alimento de forma irregular, sin permiso, pues significan una competencia desleal.

También de nueva cuenta solo, el manifestante enfatizó que espera la presencia de más compañeros del gremio que representa.

-Venimos dispuestos a quedarnos a dormir aquí y estamos esperando, ojalá vengan más de cinco compañeros afectados por el comercio informal. Ya entregue un documento pidiendo de nueva cuenta el cierre pero me dijeron que sería hasta después del Carnaval, no importa, aquí me voy a quedar hasta que cumplan con su obligación.