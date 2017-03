LLAMA DIÓCESIS DE CAMPECHE A NO “COMER AL PRÓJIMO”

Luego de señalar que la imposición de la Cruz de Ceniza, marca el comienzo de la Cuaresma y la abstinencia que los fieles deben de seguir durante los próximos 40 días, el presbítero Ricardo Hernández Tinoco, indicó que no sólo se trata de no consumir carnes rojas, sino sobre todo de no murmurar o “comer al prójimo”, al tiempo que dio a conocer algunas de las actividades que se realizarán para celebrar los 500 años de que se por vez primera se ofició misa en tierras campechanas por los franciscanos.

En conferencia de prensa, Hernández Tinoco, en ausencia del vocero de la Diócesis de Campeche, Gerardo Casillas, hizo una breve historia de las acciones que realizaron los franciscanos en tierra campechana, como fue el establecer un grupo de religiosos en esta tierra, hace 50 años, y se realizará una exposición gráfica y la representación vivienda del viacrucis, esto en la parroquia de Santa Ana.

Informó también que se llevarán a cabo las Jornadas Culturales con motivo de la llegada de los españoles a tierras de Campeche, además de charlas y anécdotas del Barrio de San Francisco, entre otras.

Por otra parte, sobre las quejas de feligreses de la parroquia de San José Obrero, por la salida de los sacerdotes Salvatorianos y el nombramiento del Pbro. Marcos Cohuó Muñoz, Hernández Tinoco señaló que se trató de un cambio más, y afirmó que la feligresía del lugar asiste a las celebraciones eucarísticas, y exhortó a los medios de comunicación a constatar es así.