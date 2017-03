¡LLAMAN A VACUNARSE CONTRA INFLUENZA!, YA VAN CINCO MUERTES

Carlos Cervera Rodríguez, director de Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, informó que hasta la semana epidemiológica siete, que abarca del 12 al 18 de febrero, se han registrado 28 casos de influenza y cinco defunciones, la última el 22 de enero del presente año.

De los casos registrados, cuatro son mujeres y un varón, y cuatro casos corresponden a Campeche y uno a Ciudad del Carmen.

En conferencia de prensa, destacó la importancia de que las personas menores de cinco años, adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, acudan a vacunarse, pues cuatro de las defunciones corresponden al virus AH1N1 y el otro a influenza B. agregó que la primera está afectando al país y no se esperaba así, y repite este año y que el mayor número de defunciones corresponden al Estado de Nuevo León.

Destacó que la atención a este problema y los casos registrados, colocan al estado de Campeche en el lugar 17 en el país, y enfatizó que su letalidad es muy fuerte, por lo que ante cualquier síntoma debe acudirse al médico, pues las primeras 72 horas son cruciales.

Más adelante, sobre el aumento de consumo de enervantes por menores de edad, destacó que conjuntamente con la Secretaría de Educación, desarrollan un programa o proyecto integral, para abocarse no solo a adicciones, sino que se de manera integral el tratamiento al adolescente.

-Vemos que en las escuelas hay datos de violencia, de adicciones, y en algunos casos se han detectado el alcoholismo en jóvenes, el embarazo en adolescentes y se presentan problemas de salud mental que muchas veces pasan desapercibidos como es el déficit de atención, autismo, y desde hace mes y medio trabajamos con área de Educación Básica.

Dijo tienen identificados ciertos polígonos de riesgo en ciertas secundarias sobre todo, porque es ahí donde se está dando el problema, pero no precisó cuáles son, al tiempo que añadió trabajan con otras instancias y en hacer corresponsables a los padres de familia, que deben observar si existen o no conductas no habituales.