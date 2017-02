MARCHA DEJA CLARO QUE CAMPECHANOS REPUDIAN CONSTRUCCIÓN DE UN MURO

Luego de asegurar que la marcha es una marcha ciudadana pacífica, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas indicó que no es una movilización a la que haya convocado el Ejecutivo estatal, pues su participación es como ciudadano, sino una movilización de todos los sectores de la entidad, para dejar en claro que los campechanos están en contra “de ese absurdo muro”.

-No creemos en los muros, creemos en los puentes, en los acuerdos entre las naciones, entre los países y es una marcha para dejar claro nuestro repudio y rechazo a ese muro absurdo –puntualizó al tiempo que hizo amplio reconocimiento a todos los campechanos, dirigentes sociales, políticos, económicos, del sector educativo, por la amplia convocatoria, y su publicación en diferentes medios.

Reiteró su postura de que los mexicanos no vamos a pagar ni un ladrillo de ese muro, así como el que el Sr. Donald Trump es quien se ha comportado de una manera hostil, no el pueblo norteamericano y “nosotros estamos trabajando al lado de gente trabajadora, comprometida, como lo es el pueblo americano y lo que estamos trabajando es al lado de nuestra gente, con propuestas claras para que a México le vaya bien”.

Moreno Cárdenas puntualizó que nadie “se colgará” quien convoco a la marcha o quien la hizo, y exteriorizó su gusto porque todos los sectores señaló mostraron compromiso con Campeche.

-Vamos a manifestarnos pacíficamente como somos los campechanos y ser el primer estado del país en convocar y hacer la marcha, dejando clara nuestra posición de no al muro y una posición a un trato hostil que ha tenido el Sr. Trump y que el pueblo de México, el Gobierno de la República, los gobernadores y todos los mexicanos, le vamos a demostrar el carácter que tenemos los mexicanos, los campechanos para que tengan claro cómo estamos comprometidos con nuestro país y sin lugar a dudas será en beneficio de los mexicanos y todos los connacionales que están ahí, principalmente los campechanos.

El entrevista a su llegada a Campeche, el mandatario campechano se refirió también a quienes no quieren participar en esta movilización ciudadana.

-Aquí queda claro quien participa y quién no, y como les he dicho, aquí queda claro que tenemos que trabajar en equipo, que quien promueva la división, quien critique y no proponga, quien esté en contra de todo y a favor de nada, no quiere a Campeche, no quiere l pueblo de México.

-Es una marcha para mostrar nuestra firmeza y claridad a un enorme respeto que deben tener por nuestro país y que vamos a dejar claro nuestra posición y que Campeche es un estado fuerte, de compromisos pero sobre todo de valores cívicos con nuestra gente para nuestra gente y con el pueblo de México.

El jefe del Ejecutivo estatal se refirió también al planteamiento que hiciera al Presidente Enrique Peña Nieto durante la reunión de la Conago, así como a las acciones de su administración y el sector turístico de Campeche para promover una mayor afluencia de turistas nacionales, en cuyo contexto hizo amplio reconocimiento a los empresarios campechanos por su apoyo.

En el primero de los casos, sobre el incremento a los combustibles y la petición expresa que hiciera de no más aumentos, en apoyo a los campechanos, a los mexicanos, manifestó su confianza plena en que habrá eco a esta petición tanto de él como de otros mandatarios estatales.