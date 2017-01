¡NO HABRÁ AGUA EN EL 70 POR CIENTO DE LAS COLONIAS!

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac) anunció un paro en los equipos de bombeo que afectará al 70 por ciento de la ciudad el próximo lunes, con el fin de poder realizar la sustitución de 8 de las últimas 15 bombas de expulsión de aire que faltan por cambiar en la principal línea de abastecimiento de agua a la ciudad desde la zona de captación en Santa Rosa, Chiná.

Lo anterior fue informado por el titular de la dependencia, Miguel Ángel García Escalante, en rueda de prensa en la que detalló que este programa de sustitución de un total de 44 válvulas de expulsión de aire se viene realizando desde meses atrás, con una inversión de un millón 450 mil pesos de recursos propios, y están a cargo del propio personal del Sistema.

Precisó que sólo faltan por cambiar 15 válvulas, y a partir del lunes desde las 2 de la madrugada se detendrán los equipos de bombeo para iniciar el cambio de ocho de las 15 que restan por sustituir. El paro en el bombeo afectará al 70 por ciento de la ciudad, “prácticamente la afectación la vamos a tener en todos los barrios tradicionales, Centro Histórico de la Ciudad y la parte baja de la ciudad que tiene distribución directa de la red de los tanques principales del Cárcamo de Zaragoza, Aeropuerto, Tanque de la colonia Jardines, cárcamo del estadio de béisbol “Nelson Barrera” y la Colonia Esperanza”.

“Nos veremos en la necesidad, para poder realizar estos cambios, de parar todo el bombeo con el que administramos el agua a la ciudad el día lunes, vamos a iniciar con el paro de equipos, y movimiento de algunas válvulas para iniciar el trabajo de desahogo de la línea de distribución del acueducto, que es un tramo muy largo y por la topografía del terreno va a implicar que tengamos que realizar trabajos de bombeo para poder desaguar parte importante de la línea e iniciar los trabajos”, abundó.

García Escalante aseguró que se tomarán las medidas necesarias para atender a los centros hospitalarios en caso de ser necesario, y exhortó a la población a tomar sus precauciones para no quedarse sin el líquido.

Los trabajos van a consistir en la soldadura de bridas y niples de un diámetro de seis pulgadas de fierro, instalación de bridas de 6 pulgadas, instalación de válvulas de compuerta de 6 pulgadas y la preparación en las instalaciones de las derivaciones de apoyo en los terrenos ejidales de Chiná.

Observó que las maniobras tendrán una duración de 12 horas, por lo que estimó que para la tarde del lunes se estarían reactivando los equipos de bombeo, y el martes en horas de la noche se habrá normalizado la presión en toda la red hidráulica.

Agregó que las únicas colonias que no serán afectadas son las que tienen la fuente de abastecimiento directo en pozos: Fidel Velázquez, Solidaridad Nacional, Ernesto Zedillo, Minas, Presidentes de México, Fénix, Álamos, Quinta Hermosa, Vergel, VIVAH, Terranova, Plan Chac, Lavalle Urbina, Los Reyes, Arboleas, Villas La Hacienda, Cedros.

Del sector de la colonia Morelos no se van a ver afectadas las colonias Revolución, Pablo García y La Peña. Del sector Colonial Campeche no se van a ver afectadas Concordia, Kalá, 20 de Noviembre, Ampliación Kalá, Colonial Campeche, Siglo XXI, Ex Hacienda, Quinta Los Españoles, Colonia México, Hacienda Santa María, Villas de Kalá, Real del Bosque, y Ramón Espínola.

Del Sector Jardines, los fraccionamientos Lázaro Cárdenas y 18 de marzo. Y del Sector Zaragoza la colonia Miguel Hidalgo, Kanisté, Lomas del Castillo y Monte Verde.

La sustitución de las 7 válvulas restantes se realizará en unos 20 días más, y se anunciará con anticipación a la ciudadanía, finalizó.