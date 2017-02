“NO TENEMOS SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO”: POBLADORES DE CHINÁ

Inconformes por la falta de cumplimiento al compromiso de atender el problema de alumbrado público que enfrenta el poblado de Chiná, decenas de mujeres de esa comunidad realizaron un plantón de protesta en los bajos de Palacio Municipal de Campeche, pues afirman el 80 por ciento carece de ese servicio, lo que agrava el problema de vandalismo y robos.

Entrevistadas a las puertas del inmueble, encabezadas por Ruth Noemí Guzmán Chan, indicaron que solo son un grupo representativo de las diez colonias que tiene el poblado, y que desde hace seis meses realizan constantes visitas al Ayuntamiento en busca de respuesta a sus demandas de mejores servicios públicos, sin que hasta el momento tengan una respuesta positiva.

Indicaron que el parque principal solo cuenta con unas luminarias que en la colonia Santa Rosa, principalmente, instalaron el cableado, pero se fundieron los focos y en otras colonias “no se ha hecho nada”.

-Cuando venimos nos dicen que vayamos con el comisario y es la misma respuesta o que no hay materiales. No toman en cuenta, no le dan importancia a que el 80 por ciento del poblado no cuenta con servicio de alumbrado público y eso es un gran riesgo para quienes ahí vivimos, puntualizaron.

-Queremos una respuesta, no solo somos amas de casa, también hay mujeres trabajadores y unas dejamos a nuestros hijos y otras pidieron permiso para venir porque hay un gran riesgo. Hay robos, vandalismo y queremos una respuesta de las autoridades, finalizaron.