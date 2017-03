NUEVO MODELO EDUCATIVO ES ESFUERZO DE MUCHA GENTE: MÉNDEZ LANZ

El nuevo modelo educativo que presentó el Presidente Enrique Peña Nieto, no surgió de la nada, cuenta con la participación, con la consulta de miles de personas, de maestros, padres de familia, especialistas y se ha enriquecido, por lo que me parece que va a tener muy buenos resultados aunque no serán a corto plazo, declaró Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, quien consideró que el cambio de administración del Gobierno Federal que se dará el próximo año, no debe ser motivo para anularlo o ponerle fin.

En entrevista, Méndez Lanz señaló que las propuestas nuevas, siempre traen la esperanza de que las cosas sean mejores y añadió que “está demostrado que las políticas públicas que se aplican bajo este tipo de consenso, de análisis, de trabajo con todos quienes tienen que intervenir, dan resultado a mediano, largo plazo, esperamos también que estas políticas públicas que han costa mucho tiempo, mucho trabajo, reconocer la entrega de los maestros, no sea echada en saco roto” porque “no es una propuesta que surgió solo de la nada, sino del consenso de todos estos actores que a fin de cuentas se ha traducido en un nuevo modelo de educación”.

Pidió no menospreciar la capacidad de los docente, pues en Campeche han demostrado su preparación en las evaluaciones aplicadas, y aseguró el Congreso local estará pendiente de que el modelo aterrice bien y se aplique como debe ser en beneficio de la población estudiantil.

Más adelante, sobre la posibilidad de que no se lleve a efecto ante el proceso electoral del 2018 si los resultados no son favorables al PRI, Méndez Lanz insistió en que es un modelo educativo que surgió del esfuerzo de maestros, padres de familia y especialistas, y no aplicarlo sería tirar a la basura ese trabajo.

-Las políticas públicas deben ser analizadas a detalle exactamente, ninguna política pública debería estar de trazada con base en el tiempo que dura un gobierno. Son políticas públicas que deben estar a través del tiempo para beneficio de todos los mexicanos, y en especial para los campechanos –indicó y añadió que quien llegue a la Presidencia debe darle continuidad.

-Todas las reformas, todo lo que ha instrumentado el Presidente Enrique Peña Nieto les aseguro que tienen detrás el consenso y el análisis de mucha gente experta que ha trabajo en ello; en este caso, la participación de toda la gente que estuvo ahí involucrada pues ha dado como resultado este nuevo modelo que lo vemos con muy buenos ojos, y esperamos que así sea implantado en todo este tiempo y evaluarse conforme vaya avanzando.

-Aquí lo interesante es que siempre hay propuestas por parte del Gobierno Federal, nunca se cruza de brazos y espera que los cambios se den de por sí. Aquí hay trabajo, hay intención de mejorar la educación en México, hay toda la voluntad del Ejecutivo federal, y en este caso del Ejecutivo estatal también, porque en buena medida ha participado con los maestros para efecto de que Campeche siga siendo unos de los lugares donde los maestros están mejor calificados.