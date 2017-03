PAQUÍN SUFRIÓ SECUESTRO VIRTUAL

Francisco “Paquín” Estrada fue víctima de una extorsión telefónica que lo mantuvo aislado durante tres días, confirmó el propio manager sonorense, al afirmar que nunca lo lastimaron y lo único que sufrió fue noches de desvelo y la parte económica.

El legendario manejador, que fue reportado desaparecido la mañana del miércoles y este día apareció localizado por las autoridades policiacas de Guanajuato, fue presentado por la tarde en una conferencia de prensa encabezada por el presidente de los Bravos, jugadores y cuerpo técnico.

La presentación como manager de Francisco “Paquín” Estrada con los Bravos de León tuvo momentos de gran emoción y nostalgia.

Después de lograr ser campeón conduciendo los destinos de los Bravos en 1990, “Paquín” vuelve como manager de la organización no sin antes pasar un trago muy amargo en días pasados tras ser víctima de una extorsión.

“Me da gusto estar de nuevo otra vez por acá. Yo creo que lo importante es el interés que tengamos para que las cosas salgan como pensamos que tienen que salir. Tenía mucho tiempo de no venir a León y me da mucho gusto volver y estar de nuevo en el béisbol”, declaró Estrada en una concurrida rueda de prensa.

Sobre el suceso del que fue víctima en días pasados y que lo mantuvo incomunicado por más de 40 horas, Paquín Estrada señaló a los medios de comunicación que afortunadamente las cosas no pasaron a mayores y que no recibió maltrato alguno de los extorsionadores.

“El sentimiento lo vas viviendo conforme pasa el tiempo. Me platicaban y no pensaba que fueran malos, pero afortunadamente supe manejarlos y nunca me lastimaron. Gracias a Dios me trataron muy bien y ahorita ya olvido lo que sucedió porque yo vengo a hacer algo bueno con los Bravos”, indicó el manager de Bravos.

Estrada relató que los hechos se dieron la noche del martes cuando se preparaba para descansar y acudir al día siguiente a la rueda de prensa donde sería presentado oficialmente como manager de Bravos.

“Llegaron afuera del hotel y de ahí me llamaron. Me dijeron que tuviera cuidado porque hay gente que trae metralletas, que me saliera del hotel y que me fuera a hospedar a otro y así lo hice. Todo fue por teléfono, nunca conocí a nadie, estaba en un cuarto de hotel con la tele de compañera”, relató “Paquín”.

Por su parte, Mauricio Martínez, presidente de los Bravos, dijo sentirse halagado del regreso de “Paquín” a León, y recalcó que lo importante fue que pudo salir con bien del suceso que vivió horas atrás.

“Fue una extorsión, realmente no se le puede llamar secuestro. Lamentablemente estamos padeciendo una situación de que extorsionan a las personas desde otras partes del país vía telefónica, pero gracias a Dios recibimos todo el apoyo de las autoridades del estado y desde un inicio se dieron cuenta que no era un secuestro y que las cosas se podían manejar de otra manera, pero afortunadamente ´Paquín’ ya está con nosotros y vamos a trabajar para tener un buen equipo”, explicó el directivo.