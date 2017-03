PEQUEÑOS COMERCIANTES PIDEN MÁS VIGILANCIA POLICIACA

A diario recibimos un reporte de robo al micro comercio, sobre todo en la ciudad capital del Estado, en las colonias que son “foco rojo”, aseguró Candelaria González Cajún, presidenta de la Federación del Pequeño Comercio en Campeche, quien agregó sus socios se niegan a denunciar pues hacerlo requiere de 5 a 6 horas.

-Los delincuentes esperan a que estén dormidos y abren boquetes en la pared, se roban la mercancía y por si fuera poco, las ventas están muertas totalmente y todo esto lesiona al pequeño comerciante que tiene poco poder adquisitivo, por lo que ya hay desesperación.

-Se niegan a denunciar por el tiempo que se lleva hacer la denuncia y no tenemos una ventanilla especial para atender estos casos, hasta ahorita no hay cierres pero quienes tienen crédito con el Fondo Campeche, no tienen para pagar porque lo utilizan para comprar mercancía y eso hace se atrasen en los pagos.

González Cajún indicó son más de 150 afiliados los que tienen adeudos con dicho Fondo, debido a los requisitos que piden, además de que “el crédito no es “tabla de salvación” porque si no tienes ventas, no tienes para pagar”.

-Estamos integrando el expedienta de todos los compañeros que han sido afectados y pedir a la brevedad posible una reunión con las autoridades de seguridad, porque hablas al número que te dan y 3, 4 horas después llega la patrulla, y eso hace que la gente no crea en la policía.

-Lo que pedimos es más seguridad en las colonias, sobre todo en las que son “foco rojo” y la autoridad sabe cuáles son, concluyó.