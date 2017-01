Campeche PONEN EN MARCHA CAMPAÑA DE SALUD VISUAL “VER CON AMOR”

Para llevar apoyo a la gente que más lo necesita, con el respaldo del Club de Leones Campeche, en el municipio de Campeche se pone en marcha la campaña de salud visual “Ver con Amor”, que considera la valoración de siete médicos de Estados Unidos y el donativo de 2 mil 500 anteojos. En las instalaciones del Sistema DIF Municipal, la presidenta del Club de Leones Campeche A.C., Candelaria Dzul Hernández explicó que la campaña de salud visual está compuesta por un equipo de médicos y técnicos de los estados de California y Georgia, quienes aplicarán los exámenes básicos de la salud de los ojos. Aclaró que no se realizará algún tipo de cirugía, pero si un breve historial de la salud visual, donde se le determinará a quienes acudan si es necesario o no el uso de anteojos, así como algún tratamiento para el cuidado exterior de los ojos y se entregan en forma gratuita los anteojos requeridos. Dijo que la campaña se realiza en conjunto con el Club de Leones Campeche, a través del programa “Lions in Sight” y la logística estará a cargo del Sistema DIF Municipal, cuya instancia informó que las valoraciones serán para las primeras 500 personas que lleguen a inscribirse, particularmente para 400 adultos mayores y 100 niños. Agregó que dicha campaña se realizará los días viernes 20 y sábado 21 de este mes, en el salón de usos múltiples del Sindicato de los Tres Poderes, en atención de 8:30 a 17 horas. Mientras que la inscripción al programa, se realizará en las instalaciones del DIF Municipal de Campeche, en la Coordinación de Asistencia Social, en horario de 8 a 16 horas. Finalmente, dijo que los requisitos a presentar para la inscripción son copia de identificación oficial, INE de preferencia, CURP y comprobante de domicilio.