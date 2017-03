PREVIENEN ADICCIONES EN ESCUELAS MEDIANTE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Como parte de la estrategia en materia de prevención de adicciones, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, a través del Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), lleva a cabo una serie de sesiones de promoción a la salud en escuelas secundarias y preparatorias de toda la geografía estatal.

La finalidad de estas acciones es detectar de manera oportuna casos de estudiantes en situaciones de riesgo, así como de intervenciones breves para aquellos jóvenes y adultos que tienen alguna complicación en algún área de su vida debido al uso o abuso de sustancias legales e ilegales, de manera directa o dentro de su entorno familiar.

Asimismo, inició el proceso de capacitación a todo el personal de las áreas de trabajo social, prefectura y orientación educativa de las escuelas secundarias técnicas, generales y telesecundarias de todo el Estado.

En este sentido, en el presente ciclo escolar 2016-2017, la dependencia estatal ha realizado el tamizaje y sesiones para la salud en las escuelas secundarias técnicas como No. 23, No.17, No. 27, en ambos turnos, y la Escuela Secundaria Técnica No. 28 en el turno matutino.

También, se llevó a cabo el tamizaje y la sesión de salud en las escuelas secundarias generales No. 10 y No.7, en ambos turnos, así como en la Escuela Secundaria General No. 15, Escuela Secundaria “Fernando Angli Lara” y la Escuela Secundaria Técnica No. 33, del poblado de Pich.

Mientras que en el nivel medio superior, o bachillerato, se replicó la actividad en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTEC) de Pomuch y Campeche, así como en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) de Dzitbalché, Carmen y Campeche.

De igual forma, la Secretaría de Salud ofrece talleres mensuales en estos planteles escolares para menores de 9 a 12 años, los martes de 16:00 a 17:00 horas; para adolescentes de 12 a 17 años, los miércoles de 17:00 a 19:00 horas, y talleres para padres de familia con hijos adolescentes y los viernes de 18:00 a 19:00 horas.

Entre los talleres psicoactivos se encuentran: “Riesgos a la Salud por el Consumo de Sustancias en Niños de 6 a 9 años”, “Riesgos a la Salud por el Consumo de Sustancias Psicoactivas en Niños de 10 a 12 años de edad”, “Riesgos a la Salud por el Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas en Jóvenes”, “Padres y Maestros y los Riesgos en el Consumo de Sustancias Psicoactivas” y “Prevención Selectiva para Jóvenes sobre el Consumo de Mariguana”.