PRI, PARTIDO DE MILITANTES Y ESTRUCTURA, REALES: AMC

El PRI frente a otras organizaciones políticas, es el único partido con principios sólidos, estructuras legítimas y militantes reales; no cambiamos de bandera ideológica cada tres o seis años y no inventamos estructuras para tener representantes en las casillas. Frente a los pepenadores políticos con ideas caduca, somos formadores de ciudadanos y cuadros comprometidos con nuestro país, manifestó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, durante el acto de protesta del nuevo presidente de la Fundación “Luis Donaldo Colosio”, responsabilidad que asumió Jorge Lazo Pech.

Ante cientos de priistas reunidos en el Centro de Convenciones Campeche XXI, en presencia del dirigente nacional de la Fundación “Luis Donaldo Colosio”, destacó los ideales del extinto candidato tricolor a la Presidencia de la República, legado que afirmó categórico hoy son guía para el tricolor y sus militantes.

Contundente, Moreno Cárdenas señaló que en el tricolor “no andamos elección tras elección viendo quien se fuga de otro Partido para reclutar políticos en el PRI”, en cambio, “somos formadores de ciudadanos y cuadros comprometidos con nuestro país”.

-¡Frente a los simuladores profesionales, tenemos un partido de militantes reales, frente a los membretes, el PRI tiene sigla y tiene historia, frente a los candidatos eternos, frente a los perdedores eternos que cambian de partido en cada elección, el PRI tiene generaciones completas de militantes que hoy lo fortalecen como la primera fuerza política en todo nuestro país!

“Frente a los destructores de todo y constructores de nada, nosotros somos el partido que como gobierno construyó el México que hoy tenemos” y son quienes construyen el México contemporáneo, un México en transformación con un gran sentido de responsabilidad, con el Presidente Enrique Peña Nieto al frente.

En este contexto, manifestó es el momento de que el PRI no regatee su apoyo al Jefe de la Nación, de estar a su lado y demostrar con hechos y resultados que es el Partido más grande del país, que con el trabajo de todos sus militantes, ganará las elecciones del 2018, meta premisa de su partido, al tiempo que reiteró es el mejor aliado de la entidad y que las obras que se realizan son gracias al apoyo y respaldo del Gobierno de la República.

Dijo que por ello los priístas deben hablar bien del país y de su gobierno que es priísta, pues la unidad nacional es fundamental para el progreso de México y para la defensa de su soberanía y “de nuestra dignidad”.

Aseguró que a diferencia de otros, el PRI tiene ideas propias y el ideario de Calles, al cardenismo legítimo, a Carlos A. Madrazo, Reyes Heroles y a Luis Donaldo Colosio y es su Fundación la constructora de sus plataformas políticas.

-Frente a los supuestos mesías, es momento de volver a escuchar a Colosio y recordar sus palabras, claras, firmes y contundentes: México no quiere aventuras políticas, México no quiere saltos al vacío, México no quiere retrocesos a esquemas que ya estuvieron en el poder y ya demostraron ser ineficaces” y añadió que “con palabras de Colosio a llos demagogos de la actualidad, hoy les advertimos que no los dejaremos hundir a nuestro país.

-Colosio afirmaba que con un Partido en competencia, el PRI hoy no tiene los triunfos asegurados. Es claro el mensaje Colosista. Tanto las derrotas como las victorias, tienen un mismo origen: nosotros mismos… el PRI sabe perder, sabe ganar, pero sabe mejor levantarse y ponerse de pie y cumplirle a los ciudadanos

-Hoy la cita con el destino ha llegado para nosotros. No estamos viviendo el final de un ciclo, sino el inicio de uno nuevo, de un nuevo reto, de un gran desafío para todos los priistas –manifestó y se dijo orgulloso de ser priísta, y creer en que su partido es el gran aliado del desarrollo y progreso nacional.

-El prestigio del Partido le da prestigio a nuestro gobierno, y el prestigio de nuestros gobiernos les dan prestigio a nuestro Partido y una de mis metas principales es fortalecer la infraestructura del Estado con más y mejores obras en todos los municipios, es un gobierno de resultados y soluciones para la gente y Campeche se está convirtiendo en un ejemplo nacional de crecimiento y desarrollo.

Más adelante, el mandatario campechano, en su calidad de militante del tricolor, pidió a los priístas difundir los logros de su administración, sacar la casta y el orgullo pues “los que están afuera hacen previsiones para ganarnos las elecciones y anuncian resultados para generar desánimo en los priístas”.

-Trabajando con firmeza, con claridad y con fortaleza, les vamos a demostrar que el PRI hoy más que nunca está comprometido con sus principios, pero lo más importante, que hoy el PRI tiene claro, tenemos que estar al lado de las causas de nuestra gente.

-Está clara la fórmula: buen gobierno, más buen Partido, más unidad de la militancia, más buenos candidatos, nadie nos gana. Mientras los otros partidos se preocupan, los priístas nos ocupamos de trabajar al lado de nuestra gente.

-Quieren vender la idea de que el PRI va para abajo. Les digo muy claro y muy contundente, es un deseo que no les va a cumplir ni hoy ni nunca, porque los priistas estamos preparados para ganar las próximas elecciones.

-El PRI tiene a los mejores políticos este país. Somos el mejor Partido en la historia de México, y juntos, estamos construyendo el mejor Partido de todos los tiempos.

-En nombre de Luis Donaldo Colosio, los priístas de Campeche y de México, vamos con todo y vamos por todo. Que quede claro y que se escuche fuerte: ¡el 2018 vamos a ganar la Presidencia de la República!